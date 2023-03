Daniele Dal Moro si dichiara a Oriana/ “I sentimenti che provo per te sono veri”

Daniele Dal Moro rivela i suoi sentimenti a Oriana: le sue parole

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono allontanati in questi giorni, dopo una lite furibonda. I due hanno avuto un confronto dopo giorni di guerra fredda e il bel veronese si è dichiarato alla bionda venezuelana. L’ex tronista ha dichiarato: “Secondo me dobbiamo cercare qua dentro di tenere una condizione che ci consenta di vivere sereni, se tu mi porti all’esasperazione e io di conseguenza porto te, come facciamo a essere tranquilli o a star bene?”

E ancora: “Per forza che si litiga. Non mi passa facilmente l’arrabbiatura. I sentimenti che provo sono veri, se vieni da me e tu pensi che io ti nomini, ci resto male. Mi interessa di te e sono anche consapevole dei miei limiti. Capisco che tu abbia delle insicurezze, incertezze, come le ho io. Le cose che ti dico sono vere, siccome sono consapevole del fatto che non siamo a casa nostra, mi dico “metto da parte”, poi quando saremo fuori da qui, penseremo solo che se una persona ha piacere, si sta insieme”.

Oriana origlia il confessionale di Daniele Dal Moro ed entra in crisi

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto alti e bassi, fino all’ultimo scontro che sembrava aver messo la parola fine alla loro storia. Dopo un duro confronto tra i due, il bel veronese ha deciso di andarsi a sfogare in confessionale e la bionda venezuelana ha origliato.

Sconvolta da ciò che ha sentito, come riporta Pipol Gossip, Oriana ha rivelato parte dello sfogo di Daniele agli altri inquilini: “Lo ha detto, lo sta dicendo ora! Sta parlando con un autore, non stanno registrando. Ha detto: ‘se io la lascio si mette a piangere, questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo a continuare qua dentro. Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, ma che pensi che sono stupido? La lascio così si mette a letto a piangere ed io lunedì passo come un figlio di”.

