Daniele Dal Moro si è preso una cotta per Oriana Marzoli?/ “Non si butta ma…”

Daniele Dal Moro è attratto da Oriana Marzoli? Alcune vippone della casa del Grande Fratello Vip sono convinte che stia nascendo un feeling particolare tra i due concorrenti. In particolare Wilma Goich è convinta che Daniele Del Moro sia attratto, contraccambiato, da Oriana Marzoli, ma che il VIP sia frenato da qualcosa. Wilma asserisce che Daniele preferisce andare più cauto: “Lui è più guardingo mentre a lei si vede proprio che gli piace”. Secondo Wilma Daniele non si butta molto con le donne anche se si intuisce che prova qualcosa per Oriana. Anche Patrizia Rossetti è convinta che possa nascere qualcosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzolil. Patrizia sostiene che la nuova entrata sia interessata al giovane Vippone. Ha notato che assieme trascorrono diverso tempo, addirittura li ha visti appartati a mangiare.

Anche Giaele e Antonino concordano con Patrizia: “Gli piace stare con lei” sottolinea Antonino mentre la ragazza ritiene che anche Oriana vada spesso a cercarlo. D’altro canto, Patrizia definisce il carattere del veronese non facile. Infatti, solo pochi giorni fa, il giovane ha raccontato della sua paura a rapportarsi con le donne perché teme di farle stare male. Preferisce soffrire lui piuttosto che provocare dolore a qualcuno. Patrizia non è d’accordo con il pensiero di Daniele e lo incita a cambiare perché ancora è giovane e così facendo si perde il meglio della vita. Secondo lei, se trova una ragazza che gli fa girare la testa, dovrebbe buttarsi senza farsi paranoie. In merito ad Oriana, la donna trova che stia davvero bene con lui. Si nota un certo feeling e, anche fisicamente, sarebbero due bellissimi fidanzati.

Daniele Dal Moro si è confidato nei giorni scorsi con Sarah Altobello. Parlando della sua vita privata, il ragazzo ha confidato di non aver avuto tante avventure negli ultimi anni. Daniele ha infatti ammesso: “Negli ultimi quattro anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita. Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla. Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà”.

Daniele Dal Moro ha poi proseguito spiegando di aver sofferto molto. Il ragazzo ha fatto riferimento ad un’ex del passato e in molti hanno pensato a Martina Nasoni. Il ragazzo ha dichiarato di aver avuto difficoltà a lasciare una ragazza per paura che soffrisse: “Non mi sento di giudicare chi fa diversamente da me, ma io non potrei fare altrimenti. Se io sto male per amore riesco a portare avanti la mia vita, ma se io faccio stare male una persona non riesco neanche a lavorare. Non sono un buon samaritano, lo faccio sicuramente per le altre persone ma soprattutto per me. L’ultima volta che ci ho provato sono stato un anno e mezzo male perché non avevo il coraggio di lasciarla perché lei piangeva ed a me si spezzava il cuore. Continuavo a vederla ma non volevo. Ma passavo le giornate a pensare solo a quello. Quando vedo una persona che sta male mi blocco”.











