Daniele Dal Moro: si sfiora la rissa con l’ex Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia/ I particolari

Grande fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli litigano animatamente a conferma della rottura: il gossip sulla rissa sfiorata

É al centro del gossip la fine della lovestory che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli avviavano di recente al Grande Fratello vip 7, con dei particolari choc su una rissa sfiorata insieme a Giaele De Donà e Micol Incorvaia. I summenzionati nomi sono i quattro vipponi più discussi tra i concorrenti uscenti del Grande Fratello vip 7 -il reality show condotto da Alfonso Signorini in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity. E il motivo é presto detto.

Così come si rileva dalle indiscrezioni riportate online da The Pipol Gossip via Instagram, ci sarebbe un prosieguo choc rispetto al viaggio promozionale estivo intrapreso da Oriana Marzoli per la linea di indumenti per l’estate -Sontèn – di cui lei é Brand-Ambassador. Funesto, quindi, si sarebbe rivelato per la coppia TV più discussa del momento il viaggio itinerante della modella dalla tinta biondo platino, Oriana. Questo, fino al momento di alta tensione registratosi in un rinomato locale made in Costa Smeralda, e con la viva partecipazione delle amiche ex coinquiline al Grande Fratello vip 7 della Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Stando a quanto riportato da fonti insider vicine a The Pipol Gossip, del fatto di cronaca rosa del momento di casa Grande Fratello vip 7, si sarebbe sfiorata la rissa al locale The ritual, con il personale che si sarebbe visto costretto a dare vita ad una cacciata ai danni delle ex gieffine. “Scatta la lite tra Daniele, Oriana, Giaele e Micol. Le tre ragazze accompagnate all’uscita di un noto locale della Costa Smeralda!”- si legge tra le righe della segnalazione ripresa dal web journal-. Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio!”.

I responsabili del locale dalle suggestive vibes discotecare, non riuscendo a placare gli animi bollenti e nel disperato tentativo di non arrecare disturbo agli altri ospiti non coinvolti nella lite tra ex gieffini, “pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà”.

E a quanto pare il motivo alla base della rissa sfiorata così come della confermata rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, con tanto di “special guest” Micol e Giaele, sarebbe rappresentato dall’ex Grande Fratello vip 5 e regina delle querelle post-Grande fratello, Soleil Sorge. A quanto pare la modella italo americana avrebbe salutato e chiacchierato per qualche minuto con Daniele Dal Moro, il che avrebbe indispettito la venezuelana Oriana, fino ad accendere l’animata lite di gruppo.

Nel frattempo, intanto, fa rumore nel web anche il possibile "tradimento" social di Mattia Zenzola ai danni di Benedetta Vari…











