Daniele Dal Moro smaschera il GF Vip?/ Pubblica il video della lite con Oriana e…

Daniele Dal Moro pubblica le immagine della lite con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro, dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2022, torna sui social e, oltre a pubblicare la foto della lettera che gli ha scritto Oriana Marzoli, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato anche le immagini della lite avuta con Oriana e che avrebbe portato alla sua squalifica. Daniele, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato tutte le immagini del video della lite e ha concluso il tutto lasciandosi andare ad uno sfogo.

“Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi… allora non chiamatelo reality. Andate a chiederlo a Oriana se le stavo facendo male!”, ha scritto Dal Moro.

Le prime parole di Daniele Dal Moro e la risposta di Edoardo Donnamaria

Oltre ad aver pubblicato il video della lite con Oriana, Daniele Dal Moro ha scritto le sue prime riflessioni sull’accaduto. “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale ♥️ La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”, le parole di Daniele.

Tra i commenti è spuntato anche quello di Edoardo Donnamaria, squalificato una settimana prima. “Poi parliamo un po’ eh”, ha scritto il fidanzato di Antonella Fiordelisi. “Domani ti chiamo”, è stata la risposta di Dal Moro.

