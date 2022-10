Daniele Dal Moro, “Sono arrivato al punto di lasciarmi andare”/ Critiche e…

Daniele Dal Moro spiazza il web: “Sono arrivato al punto di…”

Daniele Dal Moro racconta del difficile momento vissuto durante l’adolescenza. Il concorrente del Grande Fratello Vip si è confidato con Elenoire Ferruzzi e ha dichiarato: “Mi sono giocato tutta la mia infanzia, tutti gli anni più belli fondamentalmente, una fetta importante della mia vita”. Elenoire Ferruzzi gli fa notare che è ancora giovane ma Daniele Dal Moro ribatte: “Mi dispiace aver perso tanto tempo. Una cosa che non accetterei più è di star male per delle scelte mie. Sono arrivato ad un punto in cui mi sono lasciato andare perché non ne potevo più di stare male e di rovinare la vita a quelle quattro persone a cui volevo bene. Mi ero rotto le palle. Sono arrivato alla frutta e dopo ho tentato la risalita”.

Daniele Dal Moro è gay?/ Bacia Edoardo Donnamaria al GF VIP ma chiarisce che...

Il racconto di Daniele Dal Moro non ha convinto molto il popolo del web che è convinto che si tratti di una strategia per uscirne purlito dopo il caso di Marco Bellavia. In queste ore infatti alcuni vipponi hanno raccontato alcuni momenti di fragilità legati al periodo dell’adolescenza ma sono in molti a non credere alle loro parole. Tra i commenti social spiazza quello di Francesco Oppini che scrive: “Sento odore di coda di paglia”. Un altro utente invece ha scritto: “Ma perché mi chiedo…tutti a raccontare i loro problemi proprio ora?” mentre un altro sottolinea il fatto che questo concorrenti vogliano essere consolati dopo che hanno lasciato solo Marco: “Ora tutti con le loro storie strappalacrime sulla depressione. E vogliono essere ascoltati e consolati… E Marco lasciato solo e bullizzato…”, scrive un utente sui social.

Daniele Dal Moro eliminato dal Grande Fratello Vip?/ Intanto sbrocca con autori e Marco Bellavia

Daniele Dal Moro e la confidenza choc: “Da ragazzino ero una bella persona ma…”

Parlando con Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro ha parlato di alcune esperienza drammatiche vissute in passato. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha trovato in Elenoire la sua confidente. Daniele assicura di stare bene e di aver ritrovato oggi il suo equilibrio anche se è stato un percorso in salita: “Adesso sto bene, mi ha dato molto orgoglio il fatto di avercela fatta da solo. Neanche i medici ho fatto le visite, ma non volevo farmaci. Sono orgoglio di questa cosa, tra l’altra la cosa che mi da un po’ di tristezza è il fatto di aver buttato via tanti anni, di essere cambiato. Quando hai delle esperienze così drammatiche ti cambiano, non c’è niente da fare. Da ragazzino mi reputavo una bella persona”. Elenoire a quel punto gli ha fatto notare: “Ma lo sei, perché dubiti di questo?”. Daniele Dal Moro ha concluso: “Perché io non riesco più ad essere come prima”, ha raccontato.

LEGGI ANCHE:

Marco Bellavia, lite con Daniele al GF Vip: "Accordo nomination contro di me"/ Lui sbotta: "Tu stai male!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA