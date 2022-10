Daniele Dal Moro sorprende Gegia in bagno al GF Vip in un ‘momento intimo’/ “L’ho vista mentre stava…”

Daniele Dal Moro l’incontro con Gegia in bagno: “Che brutta scena”

Daniele Dal Moro è stato protagonista di un momento di ilarità al Grande Fratello Vip 2022. Il gieffino è uscito dal bagno dicendo: “Che brutta scena”, poi ai suoi inquilini svela di aver sorpresa Gegia in bagno in un momento intimo.

L’ex volto di Uomini e Donne ha svelato tutto agli inquilini: “Ho aperto la porta e c’era Gegia che cag**a”. Ovviamente non sono mancate le risate e i commenti da parte dei concorrenti e anche fuori della Casa di Cinecittà. Alcuni utenti si sono chiesti come mai la porta non era chiusa a chiave, ma non si conoscono ancora perfettamente le dinamiche. Un momento di leggerezza in un momento così buio per il reality show.

Daniele Dal Moro e il retroscena sul suo passato al GF Vip

Daniele Dal Moro si è lasciato andare a una confessione sul suo passato difficile con Elenoire Ferruzzi. Come riporta Tv Daily, il gieffino dichiara: “Mi sono giocato tutta la mia infanzia, tutti gli anni più belli fondamentalmente, una fetta importante della mia vita”.

Elenoire Ferruzzi gli fa notare che è ancora giovane ma Daniele Dal Moro ribatte: “Mi dispiace aver perso tanto tempo. Una cosa che non accetterei più è di star male per delle scelte mie. Sono arrivato ad un punto in cui mi sono lasciato andare perché non ne potevo più di stare male e di rovinare la vita a quelle quattro persone a cui volevo bene. Mi ero rotto le palle. Sono arrivato alla frutta e dopo ho tentato la risalita”. E ancora: “Adesso sto bene, mi ha dato molto orgoglio il fatto di avercela fatta da solo. Neanche i medici ho fatto le visite, ma non volevo farmaci. Sono orgoglio di questa cosa, tra l’altra la cosa che mi da un po’ di tristezza è il fatto di aver buttato via tanti anni, di essere cambiato. Quando hai delle esperienze così drammatiche ti cambiano, non c’è niente da fare. Da ragazzino mi reputavo una bella persona”.

