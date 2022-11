Daniele Dal Moro sparito dal GF Vip: sta male?/ Niente Covid ma Luciano Punzo allarma

Daniele Dal Moro sta male al Grande Fratello Vip 2022? Perché è sparito dalla Casa

Cos’è accaduto a Daniele Dal Moro? Chi in questi giorni sta seguendo con attenzione la Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha assistito alla sparizione, uno dopo l’altro, di metà dei concorrenti perché positivi al Covid. Nelle ultime ore anche Daniele è improvvisamente sparito dalla Casa, non mostrandosi più per lungo tempo. Da qui molti hanno iniziato ad ipotizzare che anche lui possa essere risultato positivo al Covid e, dunque, messo in isolamento dalla produzione.

Questo fini a qualche minuto fa, quando Daniele Dal Moro ha fatto il suo ritorno nella Casa. Le telecamere lo hanno inquadrato nella stanza arancione, seduto sul suo letto dove è rimasto per molti minuti. Daniele non sembra essere al massimo della forma e, infatti, pare che in questo tempo sia stato poco bene. Ma cosa gli è accaduto?

Daniele Dal Moro, come sta? La rivelazione di Luciano Punzo

Al momento non ci sono notizie certe su cosa sia accaduto a Daniele Dal Moro anche se appare chiaro, visto il suo ritorno in Casa, che non si tratti di Covid. Ciò che sappiamo arriva dalle testimonianze dei più attenti sui social. Sarebbe stato Luciano Punzo ad allarmare i coinquilini sulle condizioni di Daniele, svelando che il concorrente era sotto flebo. Una dichiarazione che, ovviamente, va presa con le pinze visto che non si hanno conferme ufficiali. C’è inoltre chi sui social parla di attacco di panico per Dal Moro: “pensavamo al covid ma quello di daniele pare essere stato un forte attacco di panico/ansia. Questo dovrebbe far riflettere molto anche noi, non dimentichiamoci mai di star guardando persone reali e di non esagerare con commenti inopportuni dato che è un gioco”, è stato il commento di un utente. Non si tratta di ipotesi confermate: la verità potrebbe essere svelata questa sera in diretta su Canale 5.

pensavamo al covid ma quello di daniele pare essere stato un forte attacco di panico/ansia

questo dovrebbe far riflettere molto anche noi, non dimentichiamoci mai di star guardando persone reali e di non esagerare con commenti inopportuni dato che è un gioco #gfvip — stefania (@xst3fania) November 21, 2022













