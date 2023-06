Daniele Dal Moro spopola su Twitch, ma è già “polemica”/ “Lui ha successo, qualcuno però piange…”

Daniele Dal Moro, il successo su Twitch anche “grazie” ad Oriana Marzoli

I più avvezzi alle novità e meccaniche del mondo digitale avranno sicuramente sentito parlare di Twitch, innovativa piattaforma di streaming che da diversi anni domina la scena soprattutto nell’ambito del gaming. Meno nota sarà forse per gli appassionati del GF Vip, eppure alcuni protagonisti dell’ultima edizione hanno “costretto” i rispettivi fan a seguirli proprio sulla piattaforma. Sì, perché di recente ha fatto il suo esordio sul canale viola uno dei personaggi più iconici dell’ultima annata del reality: Daniele Dal Moro.

Dopo il largo seguito ottenuto al GF Vip – a dispetto della squalifica ottenuta nel finale – Daniele Dal Moro continua ad essere tra i protagonisti del GF Vip con maggiore risonanza sul web. Il veneto è da poco sbarcato anche su Twitch dove i primi numeri sembrano piuttosto confortanti rispetto alla media della piattaforma. Complice del suo successo anche la storia con Oriana Marzoli, tra le più seguite anche dopo l’esperienza nel reality. Non a caso, l’ex volto di Uomini e Donne ha commentato in diretta l’approdo della showgirl venezuelana a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Daniele Dal Moro su Twitch: l’indiscrezione su un altro concorrente del GF Vip

E’ quasi inutile sottolineare come anche l’approdo di Daniele Dal Moro su Twitch abbia scatenato una serie di rumor e indiscrezioni che chiamerebbero in causa un altro ex concorrente del GF Vip. Pare infatti che il veneto non sia l’unico ad aver tentato la strada di aprire un canale sulla piattaforma viola ma, stando alle voci, la “controparte” non vanterebbe il medesimo seguito. A lanciare la “bomba” – come racconta BlogTivvu – sarebbe stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip.

“Due ex vipponi si dilettano a fare dirette su Twitch; mentre uno sta riscuotendo un successo esagerato, l’altro invece a malapena racimola qualche spettatore. Poiché si considera un ‘grande comico’, non lo accetta, rosica e ‘piange’…“. Queste le parole di Deianira Marzano – riportate da BlogTivvu – rispetto alla presunta “faida” che starebbe interessando due protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip – uno dei due è Daniele Dal Moro – approdati su Twitch. Non è stata svelata l’identità dell’antagonista del veneto, ma sui social è partito il toto-nome con diversi utenti che “azzardano” il nome di Edoardo Tavassi.











