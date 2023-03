Daniele Dal Moro squalificato al GF Vip? “Ha aggredito Oriana”/ Video choc e furia del web

Daniele Dal Moro ha aggredito Oriana Marzoli? Il video choc dal Grande Fratello Vip

Web in tumulto nelle ultime ore a causa di un video che arriva dalla Casa del Grande Fratello Vip e che sta facendo il giro del web. Protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che si punzecchiano in cucina. Nulla di eclatante se non fosse che ad un certo punto Daniele si getta addosso a Oriana , abbracciandola dal collo, e cercando di colpirla con qualcosa. Un gesto che vuole essere uno scherzo nei confronti della Marzoli ma che finisce per essere qualcosa di più.

Il video dà infatti l’impressione di una pseudo-aggressione, almeno è così che sul web l’ha definita qualcuno. Lo scherzo appare eccessivo nei modi, al punto che Daniele finisce per far male al collo ad Oriana, come lei stessa dice poi a lui poco dopo. A postare il video su Instagram è stato Pipol TV, condividendo inoltre il malumore che si sta diffondendo sui social per la brutta scena.

Daniele Dal Moro squalificato dal Grande Fratello Vip?

“Daniele Dal Moro, all’interno della casa del GFvip7, ha aggredito fisicamente Oriana Marzoli facendole male al collo. Le immagini, che avremmo preferito non mostrarvi mai, stanno già facendo il giro del web e su Twitter, gli spettatori del reality, chiedono la squalifica IMMEDIATA di Dal Moro.” scrive la fonte. E in effetti sul web non mancano i commenti di coloro che hanno fortemente criticato il gesto di Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana, chiedendo al Grande Fratello di prendere provvedimenti così come è stato fatto poche settimane fa nei riguardi di Edoardo Donnamaria. Come reagirà Signorini e la produzione di fronte a queste immagini?

