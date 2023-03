Daniele Dal Moro squalificato dal GF Vip?/ Una frase scatena la reazione del web…

Daniele Dal Moro a rischio squalifica?

Daniele Dal Moro a rischio squalifica? Nella casa del Grande Fratello Vip 22 il registro è decisamente cambiato come testimonia la squalifica di Edoardo Donnamaria e il più piccolo errore può costare la squalifica. Il provvedimento disciplinare nei confronti di Donnamaria ha scatenato il web che pone l’attenzione anche sull’atteggiamento di altri concorrenti. Nelle ultime ore è così finito sotto la lente d’ingrandimento Daniele Dal Moro, protagonista di una lite furiosa con Oriana Marzoli censurata dalla regia. Prima ancora della lite, tuttavia, come sottolinea Biccy, Daniele si è lasciato andare ad una frase infelice che non è passata inosservata.

“Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo“, le parole pronunciate da Dal Moro durante la pubblicità e che stanno scatenando la reazione del web che chiede un provvedimento anche nei suoi confronti.

Il web contro Daniele Dal Moro: provvedimento disciplinare in arrivo?

Non è la prima volta che Daniele Dal Moro si lascia andare a sfoghi. Qualche giorno fa, parlando sempre di Oriana, ha detto: “Testa di ca**o lo vuoi capire o no?! Sei una bambina Oriana e non capisci una min***a! Pensi di sapere la verità ma non hai capito una min***a. Ti rendi conto di come ca**o sei messa?”.

L’atteggiamento di Daniele Dal Moro e le parole usate da quest’ultimo hanno portato molti utenti a chiedere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti considerando il tutto grave alla luce della decisione presa nei confronti di Edoardo Donnamaria.

la censura su daniele vs oriana eeeeeh chissà perchè

lunedì vogliamo la squalifica del figlio del politico #gfvip pic.twitter.com/x5bsGPoFTe — medusa (@FaTinaameta) March 10, 2023

la censura sul litigio di Oriana e Daniele c'è

Edoardo che dice un ' non mi rompere i coglioni porca puttana' sbattuto in regia1 con conseguente squalifica. STANOTTE NON MI FERMA NEMMENO IL DIAVOLO CONTRO QUESTI PIZZETTARI#GFvip #donnalisi pic.twitter.com/1pFOhx9qN3 — 〽️ena; (@_daemme_) March 10, 2023













