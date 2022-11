Daniele Dal Moro torna al GF Vip dopo essere stato male, come sta?/ “Non posso dire niente”

Daniele Dal Moro torna nella Casa del Grande Fratello Vip

Continuano i misteri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro è riapparso Casa dopo essere sparito per diverse ore dalle telecamere, tanto che sui social tutti erano sicuri che il concorrenti avesse il Covid, anche data la sua vicinanza con Wilma Goich, positiva e in isolamento. A sorpresa, però, il concorrente è tornato nella Casa: dunque non è positivo. Daniele ha raccontato ai compagni di essere stato male durante la notte, non entrando però nei dettagli. Sembrerebbe aver avuto un malessere fisico.

Daniele Dal Moro è tornato all’interno della Casa dopo essere sparito per diverse ore. Ai compagni ha raccontato solamente in parte quello che ha avuto questa mattina. In camera da letto, a Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia che gli hanno fatto una serie di domande, ha risposto rimanendo sul vago, preferendo non entrare nel dettaglio. “Non posso dire niente, dico solo che sono andato a letto alle nove e mezza”, si sente in un frame di un video diffuso su Twitter. E ancora il concorrente avrebbe aggiunto: “No ora non sono raffreddato, sì un malessere fisico“.

Daniele Dal Moro è stato male: il gesto di Luciano…

Dopo essere stato poco bene nel corso della notte, Daniele Dal Moro nelle scorse ore è stato chiamato dagli autori del Grande Fratello Vip in confessionale. Da quel momento ha lasciato la Casa, sparendo dagli occhi della telecamera. Infatti, quando gli altri concorrenti parlavano di lui, la regia cambiava inquadratura. Molti utenti sui social credevano che fosse risultato positivo al Covid, ma non è così visto il suo ritorno nella Casa.

Come spiega FanPage, in un video, Luciano Punzo ha mimato il gesto di una flebo parlando proprio del modello. Non si sa con certezza, però, cosa abbia avuto. Quello che è sicuro è che Daniele non ha contratto il Covid-19, essendo tornando insieme ai compagni nella Casa del Grande Fratello Vip.

