Torna il sereno tra Yulia, la fidanzata di Daniele Dal Moro, e il modello. I due si mostrano sui social più innamorati che mai: "Ti chiedo scusa"

È tornato finalmente l’amore nella vita di Daniele Dal Moro. Solo poche settimane fa il modello aveva rotto la storia che lo legava da qualche tempo a Yulia. I due si erano mostrati insieme solamente pochi mesi fa ma le voci di crisi sono arrivate poco dopo. A confermare la rottura con Daniele era stata proprio Yulia che tramite il suo profilo social aveva parlato di un momento complicato, lasciando intendere che le cose non andassero poi così bene: “La mia energia non è infinita, e preferisco spenderla per guarire, ricostruirmi e stare bene” aveva scritto la ragazza, facendo dunque capire che le cose con Daniele erano finite nel peggiore dei modi. Ultimamente, però, le cose sembrerebbero essere cambiate e la coppia sembrerebbe aver ritrovato la giusta strada per continuare ad amarsi.

Daniele Dal Moro, è già finita con la nuova fidanzata Yulia: le accuse/ Poi ricorda Oriana Marzoli

Yulia scrive al fidanzato Daniele Del Moro: la dolce dedica social

Tutto chiarito, dunque, tra Yulia e Daniele Del Moro, dopo la rottura di qualche settimana fa. A sancire ufficialmente la pace, un post social pubblicato da lei. Nell’immagine si vede un tenero bacio tra loro, con lei in braccio a lui in un momento di relax. Nelle parole di Yulia si evince che in passato tra loro ci sono stati dei dissapori e che proprio questi li hanno portati ad allontanarsi, salvo poi ritrovarsi più forti e innamorati di prima.

Daniele Dal Moro al Grande Fratello per la terza volta?/ Le parole dell'ex gieffino incuriosiscono i fan

Yulia, nel post, scrive: “A volte attraversiamo momenti difficili, ma servono a ricordarci cosa significa davvero essere famigliaecasa”.Dunque, proprio questi momenti difficili che hanno fatto allontanare Daniele Dal Moro e Yulia, sembrano ora superati, con tanto di scuse da parte di lei a corredo del post. Alla dedica della fidanzata Yulia, Daniele Dal Moro ha risposto con parole altrettanto dolci, chiudendo con un emblematico “Ti amo”. Dunque, sembra ufficialmente tornato il sereno tra la giovane e l’ex Grande Fratello Vip, con estrema felicità dei fan, che hanno accolto con gioia la notizia.