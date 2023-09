Daniele Dal Moro tuona contro il Gran Hermano Vip/ “Follia che Oriana sia ancora lì dentro”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: il caso al Gran Hermano Vip 8

Negli ultimi giorni tiene banco al Gran Hermano Vip 8 (versione spagnola del Grande Fratello Vip) la sfuriata di Daniele Dal Moro per non aver potuto incontrare Oriana Marzoli, concorrente del reality. La produzione spagnola ha dato una importante opportunità alla ragazza per rivedere il suo fidanzato, del quale sta sentendo la mancanza. E così, nel corso dell’ultima puntata del reality, le è stata avanzata una allettante proposta, ma ad una condizione choc.

Oriana avrebbe sì potuto vedere il suo Daniele, ma a spese del montepremi finale, che sarebbe stato decurtato: 12.000 euro sarebbero stati sottratti non solo a lei, ma a chiunque avrebbe poi vinto l’edizione, per tre minuti insieme a Dal Moro, ben 4.000 euro al minuto. Da un lato l’amore, dall’altro il montepremi. In preda ad una crisi e fra le lacrime, l’influencer venezuelana ha alla fine deciso di non sacrificare i soldi che sarebbero spettati a chiunque avesse vinto il programma, rinunciando così a vedere il fidanzato, che avrebbe dato in escandescenze.

Daniele Dal Moro polemico sui social: “Follia…“

Daniele Dal Moro non ha reagito positivamente alle condizioni avanzate dalla produzione del Gran Hermano Vip 8. L’ex gieffino avrebbe voluto rivedere la sua Oriana Marzoli a tutti i costi, la quale ha però preferito non sacrificare il montepremi finale che andrà a beneficio del vincitore del reality. L’ex tronista di Uomini e donne si sarebbe infuriato, tra bestemmie e urla in diretta, ed ha anche rotto il silenzio social attraverso una Instagram story, condivisa nelle ultime ore sul suo profilo.

“Per me tutto quello che sta succedendo è una follia. Anche che la mia ragazza sia ancora lì dentro. Ci tenevo solo a dire questo“, ha scritto, deluso dal comportamento della produzione e lanciando un sonoro attacco al reality spagnolo. La scelta di Oriana Marzoli ha effettivamente fatto parlare di sé, dividendo le opinioni del web: chi ha apprezzato il gesto di non sacrificare il montepremi finale, pensando dunque ai suoi coinquilini, e chi invece avrebbe dovuto accettare senza troppe resistenze alla possibilità di riabbracciare il suo amato.

Pensare di lasciarla di dentro è follia… già è proprio follia!! Chi l’ha sempre difesa? Chi l’ha sempre tutelata? Chi si preoccupa e va in ansia per la salute fisica e in questo momento psicologica di Oriana??? Solo DANIELE DAL MORO! SOLO! #oriele pic.twitter.com/NInK57vNi8 — Sara Boscaglia (@BoscagliaSara) September 20, 2023













