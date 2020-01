Daniele Dal Moro/ Uomini e donne, risponderà alle accuse di Gennaro Lillio?

Daniele Dal Moro è il neo tronista di Uomini e donne. Per chi non lo sapesse ancora e non avesse seguito l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi sembra proprio che l’ex gieffino tanto discusso, è il neo tronista del trono classico e ha preso posto proprio al fianco di Sara e Carlo in questa nuova avventura che gli permetterà, molto probabilmente non prima di maggio, di scegliere la donna della sua vita o, magari, la sua fiamma estiva per qualche copertina e qualche presenza nei locali. Lui stesso in passato è stato accusato di voler fare solo questo prima al fianco di Martina, sua compagna durante il Grande Fratello, e poi con Ambra Lombardo, la maestrina che ha rubato il cuore di Kikò Nalli.

DANIELE DAL MORO NEO TRONISTA DI UOMINI E DONNE, RISPONDERA’ ALLE POLEMICHE?

Proprio per questo Daniele Dal Moro è arrivato sul trono di Uomini e donne trascinandosi dietro una serie di polemiche e accuse. In particolare, Gennaro Lillio lo ha preso di mira dandogli del “viscido” per come si è comportato con la sua amica Martina. Naturalmente Daniele non ha potuto rispondere a tutto questo per via del suo ruolo di tronista e della sua impossibilità ad usare i social ma potrebbe farlo oggi durante la nuova registrazione del trono classico che lo vedrà protagonista. Riguardo alla trasmissione, invece, oggi scopriremo come sono andate le prime esterne di Daniele e se, dopo l’annuncio che è lui il nuovo tronista, siano arrivate nuove corteggiatrici pronte a conquistarlo. In molti sognano l’arrivo di Martina ma lei stessa ha ribadito che non lo farà mai.

