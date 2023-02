Daniele Dal Moro, urla e rabbia al GF Vip/ “In ambulanza vado io a casa, non voi!”

GF Vip, Daniele Dal Moro sbotta: “Non sono qui per vendere l’anima“

Notte decisamente movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo la puntata andata in onda ieri sera. Daniele Dal Moro è esploso, sfogandosi in Confessionale tra rabbia e urla per quanto accaduto poche ore prima. A suo dire, infatti, non è stato bello il trattamento riservatogli in riferimento alla litigata con Martina Nasoni e al rimprovero di Signorini in diretta e, per questo motivo, ha voluto sfogare tutto il suo risentimento: “Non voglio prendermi la me*a addosso e sentire le persone che dicono che parlo male, che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*lo!“.

Il suo sfogo nella notte è veemente: “Allora la televisione che la facessero con qualcun altro, che io non sono qui per vendere l’anima. Sono qua per fare un percorso che speravo fosse decente. Allora visto che sono 140 giorni che sono arrivato, me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza vado io a casa, non voi. Veramente, basta. Tanto purtroppo, sai perché in questo mondo non ci volevo mettere più piede? Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta. Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima, perché di quelli come me non frega un ca*o a nessuno“.

Daniele si sfoga in Confessionale, Oriana Marzoli lo attende fuori: il video

Daniele Dal Moro sta affrontando un periodo di crisi al Grande Fratello Vip 2022 e, ultimamente, sempre più spesso si sta mostrando insofferente alle dinamiche di gioco. Ancor più dopo quello che è capitato nella puntata di ieri sera, con lo scontro con Martina Nasoni che l’ha accusato di strumentalizzare il loro rapporto. Chi invece sembra ben disposta a comprenderlo e stargli al fianco è Oriana Marzoli. Il loro rapporto è tuttora indefinito e vive di alti e bassi, ma l’influencer venezuelana sembra davvero tenerci a lui.

E lo dimostra in un video circolante sul web, in cui si sentono le urla di Daniele in Confessionale e la coinquilina che, da sola, lo attende al di fuori mentre tutto il resto del gruppo è in Casa. Un’immagine che sta spopolando su Twitter e che sembra confermare il reale bene che Oriana nutre per lui.

Distruggere così psicologicamente una persona, portarlo al limite è VERGOGNOSO.

Siamo stanchi di vedere Daniele trattato in questo modo. BASTA.#oriele pic.twitter.com/ZIMtaMuPSg — ✨thank you, next✨💐 (@thank_you_18) February 14, 2023

Differenze tra Oriana e Martina mentre Daniele sta male. Ecco chi ci tiene davvero, nonostante lo conosca da meno tempo #oriele #gfvip pic.twitter.com/kdxNQhzvC4 — bebè era• a 🌙 (@uunformat) February 14, 2023













