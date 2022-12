Daniele Dal Moro urla in faccia a Patrizia Rossetti/ “Mi hai rotto i coglio*i”

Daniele Dal Moro inveisce su Patrizia Rossetti: ecco cosa è successo

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 è terminata in modo tranquillo, ma i concorrenti sembrano esserlo meno. Mentre erano in cucina di notte, Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti si sono lasciati andare ad uno scontro senza freni. La conduttrice rivolgendosi al gieffino ha detto: “Non mi rompere i coglio*i” e da quel momento è iniziato lo scontro.

Daniele Dal Moro si è avvicinato molto a Patrizia e le ha urlato: “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra!”. La conduttrice si è lasciata andare a delle parolacce rivolte all’ex volto di Uomini e Donne. Il motivo della lite è la nomination della Rossetti a Daniele Dal Moro che il gieffino non avrebbe gradito per nulla. Il modello veronese ha anche rinfacciato alla conduttrice di aver tentato di parlarle in un’occasione, ma lei lo avrebbe impedito affermando di voler rimanere da sola in quel momento. Insomma la lite tra i fornelli si è accesa tra i due concorrenti coinvolgendo anche Alberto De Pisis.

Daniele Dal Moro lite con Alberto De Pisis: “Sei un pagliaccio”

Alberto De Pisis è rimasto sconvolto dal fatto che Daniele Dal Moro abbia urlato in faccia a Patrizia Rossetti. Il gieffino ha deciso, dunque, di intervenire a tutela e difesa della conduttrice: “Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa! Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora.”

Daniele Dal Moro, però, non ha abbassato i toni e si infuriato anche con Alberto: “Quanto sei falso, sei un pagliaccio. Tu sei l’ultimo che dovresti parlare”.

MIO DIO QUESTO MINUTO DI DEVASTO TOTALE IN CUCINA TRA DANIELE, PATRIZIA E ALBERTO 🍿🍿#gfvip pic.twitter.com/dlDF8EZbJv — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 6, 2022













