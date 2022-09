Daniele Dal Moro/ “Vorrei dare a mio figlio qualcosa che non ho mai avuto nella mia infanzia”

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022: “Vorrei dare a mio figlio qualcosa che non ho mai avuto nella mia infanzia”

Daniele Dal Moro è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato nella casa più spiata d’Italia promosso a vip attirando sin da subito l’attenzione delle vippone. In particolare Elenoire Ferruzzi ha notato la bellezza del modello con cui sta instaurando un rapporto di amicizia e complicità. Intanto a distanza di pochi giorni dal suo ingresso Daniele si è lasciato andare raccontando alcune indiscrezioni sulla sua vita privata e familiare. In particolare, Daniele in giardino con Cristina Quaranta, George Ciupilan e Carolina Marconi ha confessato: “mi piacerebbe avere una famiglia e un figlio”.

Un desiderio che l’imprenditore vorrebbe realizzare un giorno nella sua vita visto che è cresciuto da bambino con la nonna visto che i genitori erano sempre impegnati col lavoro. “Vorrei dare a mio figlio qualcosa che non ho mai avuto nella mia infanzia” – ha aggiunto visibilmente emozionato.

Daniele Del Moro: “Mia nonna è la persona a cui sono più legato”

Non solo, Daniele Del Moro parlando della sua famiglia è scoppiato anche a piangere quando ha parlato della mamma a cui è legatissimo. “Mi fa rabbia perché non c’è mai nessuno che le dice: che brava che sei” – ha detto parlando della mamma che ha cresciuto due figli senza la presenza fissa del marito. Poi si è soffermato anche sulla nonna dicendo: “mia nonna è la persona a cui sono più legato, le devo tanto”. Cristina Quaranta e Carolina Marconi hanno cercato di confortarlo dandogli anche alcuni consigli per realizzare il sogno di una famiglia e di paternità.

Al momento Daniele è single anche se in passato ha provato a cercare l’amore a Uomini e Donne. Un’esperienza che l’imprenditore ha raccontato così: “quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché mi interessasse sapere il loro peso corporeo. L’idea era quella di far passare invece un bel messaggio in televisione. Nelle schede dei provini che mi erano state date c’era peso e altezza (e quelle schede non le ho di certo fatte io). Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare”.

