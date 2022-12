Daniele Dal Moro vs Oriana Marzoli, “Sei un’attrice”/ Duro botta e risposta…

Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli: “Non le credo e…”

Daniele Dal Moro si sfoga con Nikita Pelizon sul comportamento di Oriana Marzoli. Dopo uno scontro con la concorrente del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro svela di essere contrariato dal suo atteggiamento. “Io non le credo, per me è un’attrice” dichiara Daniele accusando la VIP di avere degli atteggiamenti poco limpidi. L’influencer, molto agitato, racconta di non riuscire a far finta di niente di fronte la falsità, e quando vede dei comportamenti che sono poco chiari si innervosisce. “Io guardo tanto gli atteggiamenti durante la settimana” dice facendo riferimento alla bella venezuelana. “Non è una persona che mi va a genio” continua ammettendo di non riuscire a instaurare un rapporto limpido e trasparente con la sua compagna.

Oriana Marzoli ha cambiato cognome prima del GF Vip 2022?/ Spunta il retroscena...

Daniele Dal Moro afferma di non essere una persona rancorosa, ma se nota certi atteggiamenti indisponenti che continuano nel tempo e non cambiamo, non riesce a ricredersi su quella persona, “Io non voglio passare per la persona che non sono.” Il VIP continua a sfogarsi e dichiara che alla base di alcune discussioni che fanno i suoi compagni ci sia soltanto la voglia di avere visibilità, e questo atteggiamento crea in lui un forte dispiacere. L’animo del VIP è molto agitato, quasi si dà una colpa di quanto successo e si lascia in un tenero pianto che trova conforto da parte di Nikita. “È difficile cambiare” racconta facendo riferimento al suo carattere e al passato che ha vissuto e che l’ha portato ad essere il Daniele di oggi. “Io mi innervosisco ma poi mi passa” dice pensando alle tensioni e i malintesi che alcune volte vive con alcuni compagni.

Antonino Spinalbese si avvicina a Oriana Marzoli/ La frase che fa sperare i fan…

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli arrivano allo scontro

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non riescono ad avere una convivenza pacifica nella casa del Grande Fratello Vip. I due gieffini si trovavano nella zona beauty e Oriana ha fatto una battuta sul maglione di Daniele. La situazione poi è degenerata con uno scambio di accuse pesanti partite proprio da Daniele: “Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere. Se non ti parlo male è perché ho un’educazione ma il mio pensiero su di te non cambia. Io non sono carino con te ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico non salutarmi, mica ho quindici anni”.

Oriana Marzoli prende le distanze da Antonella Fiordelisi/ "Mi cerca solo quando…"

Oriana Marzoli ha però risposto duramente: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo”. Daniele Dal Moro è esploso dandole della stratega: “A pelle non mi piaci proprio, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato”, ha dichiarato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA