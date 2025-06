Chi si ricorda di Daniele De Bosis? Ha preso parte alla nona edizione del docu-reality Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, l’edizione che ha visto l’imporsi in tv (per poco) di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Oggi è tornato a far parlare di sé perché ha deciso di lasciarsi andare a uno sfogo piuttosto inaspettato sui cosiddetti personaggi della tv.

Alberto Angela scappa da Maria De Filippi: "Noos" cambia programmazione/ Il piano per evitare Temptation

“Comunque vedere personaggi del mondo della ‘tv’ che si sono sempre odiati e parlati male l’uno dell’altro, passare giornate insieme solo per fare hype fa veramente ridere” ha iniziato l’uomo, riferendosi a molti personaggi legati appunto ai programmi di Maria De Filippi. In molti vedono una frecciatina a Perla, Greta e Mirko.

Temptation Island 2025: quando inizia, location, coppie e tentatori/ Tutto quello che c'è da sapere

Daniele De Bosis contro i personaggi della tv: “Pieno di incoerenti e opportunisti”

“È pieno di incoerenti opportunisti e di persone che vanno dove va il vento solo ed esclusivamente per convenienza. Fiero di aver allontanato tutte queste persone di me*da. Schifato e contento di non essere cambiato minimamente dopo un programma”: questo lo sfogo di Daniele De Bosis che, dopo aver partecipato a Temptation Island, è tornato alla vita di tutti i giorni circondandosi di persone vere e sincere.

Che fine hanno fatto personaggi come Mirko & Co? Lui è sparito dalla tv e dall’attenzione dei social mentre Perla Vatiero e Greta Rossetti stanno facendo parlare di loro per le dichiarazioni che si scambiano sui social e che fanno immaginare ai fan una storia d’amore che potrebbe fare la felicità di molti in special modo del gossip. Intanto si sa già quasi tutto sulla prossima edizione di Temptation Island.

Temptation Island, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza Uomini e Donne fuori dal cast/ Iniziate riprese