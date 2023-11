Daniele De Bosis difende Greta Rossetti dopo la stoccata del fidanzato di Angelica/ “Quel soggetto…”

Grande Fratello 2023: anche Daniele De Bosis dice la sua su Greta Rossetti

La 17a puntata del Grande Fratello 2023 è stata caratterizzata da uno scontro al vetriolo tra Greta Rossetti e Angelica Baraldi. La prima è l’attuale fidanzata di Mirko Brunetti, la seconda semplicemente un’amica – per non dire coinquilina – conosciuta proprio nel corso dell’esperienza nel reality. L’ex tentatrice non ha gradito la vicinanza tra i due ma ha rivolto le sue ire principalmente nei confronti della giovane concorrente.

Una volta che le acque si sono calmate, per Angelica Baraldi è scoccata l’ora di ricevere una sorpresa tanto attesa: un incontro con il suo compagno, Riccardo. Il giovane si è messo in evidenza con un discorso distensivo, pacato, ma condito da una stoccata per Greta Rossetti che non è passata inosservata: “Non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice a Temptation Island”.

Daniele De Bosis replica alle parole di Riccardo, fidanzato di Angelica Baraldi

A rispondere alle esternazioni di Riccardo – fidanzato di Angelica Baraldi – ci ha pensato un ex volto di Temptation Island, nonché amico di Greta Rossetti: Daniele De Bosis. Il ragazzo ha commentato con sarcasmo la frecciatina, aggiungendo però una evidente contestazione rispetto alle argomentazioni offerte nel corso della 17a puntata del Grande Fratello 2023. “Ciao Greta, ci conosciamo ormai da quattro mesi circa, ossia da Temptation. Ci siamo sempre sentiti e dati consigli a vicenda; i tuoi sono stati sempre validi per me. Solo che oggi sto pensando che forse non sono buoni consigli perchè hai fatto la tentatrice a Temptation”.

Daniele De Bosis – come riportato da Coming Soon – ha dunque replicato alla stoccata di Riccardo – fidanzato di Angelica Baraldi – rivolta a Greta Rossetti. Nel suo intervento sui social ha anche aggiunto: “Tra l’altro, non si chiamano neanche più tentatrici e tentatori, ma si chiamano single da tre anni a questa parte. Forse se l’è perso il soggetto di ieri”. L’ex volto di Temptation Island ha poi chiosato: “E comunque penso che una persona che giudica un’altra ragazza solo ed esclusivamente per aver fatto un programma è veramente una persona superficiale…”.











