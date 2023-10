Daniele De Bosis pensa ancora a Vittoria Egidi dopo Temptation Island?/ “Io malinconico? Sono stato male…”

Daniele De Bosis sta ancora male per Vittoria Egidi dopo la rottura a Temptation Island 2023?

Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2023. Arrivato per appianare i problemi con la compagna Vittoria Egidi, il percorso della coppia è stato poi stravolto da un bacio scattato tra lei e il tentatore Edoardo. Vittoria ha poi compreso di non amare più come prima Daniele, e il falò di confronto finale ha dunque segnato la fine per la loro relazione.

Greta e Mirko di Temptation Island in crisi/ Lui: "Sto di merd*", lei furiosa per le bugie: cos'è successo

A distanza di mesi dal quel triste esito, Daniele è tornato a parlare di Vittoria. Su Instagram ha infatti risposto alla domanda di un utente che ha notato in lui uno sguardo triste, malinconico. Osservazione alla quale Daniele ha così replicato: “No malinconia non ne ho più, davvero. Mi sono svegliato una settimana fa e mi sono sentito spensierato, felice, stavo bene, probabilmente perché ho ripreso i miei vecchi obiettivi appieno.”

Temptation Island, Mirko e Greta in crisi?/ Avvistato a Milano insieme a Perla, la reazione della tentatrice

Daniele De Bosis, sfogo social: “Sono stato male…”

Daniele non ha negato di aver sofferto per Vittoria e per la loro separazione per lungo tempo: “Fino a due settimane fa si, è vero, l’ho sempre detto che non stavo bene e tutto. Poi di punto in bianco sono stato bene con me stesso ma bene bene.” ha confidato ai suoi follower.

De Bosis teme possano ritornare quei momenti in cui è stato davvero molto male, ma ad oggi ammette di essersi ripreso e di aver chiuso quel capitolo della sua vita: “Sono contento, spero che non mi riprendano quei periodi, perché ho il terrore, perché sono stato male. Ho il terrore che mi possa riprendere l’ansia, però ad oggi sto bene bene bene.”

Gabriela Chieffo replica alle accuse del web sui 45 chili persi/ "Mi dite che ho mentito, vi mostro le foto!"













© RIPRODUZIONE RISERVATA