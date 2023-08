Daniele De Bosis: “Temptation Islland ha dato una svolta alla mia storia”/ “Vittoria? Doveva finire così”

Daniele De Bosis torna a parlare della sua ex Vittoria Egidi e di come stanno le cose dopo Temptation Island

La storia d’amore tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi non ha superato la prova di Temptation Island 2023. Lei ha infatti ceduto alla tentazione, baciando il single Edoardo e dando così il colpo di grazia ad una relazione che già scricchiolava. Oggi Daniele e Vittoria hanno preso strade diverse, e se lei si è detta ancora legata all’ex, lui rivela di non essersi pentito della decisione presa al falò di confronto.

Temptation Island vip: che succede tra gli ex Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro?/ "In malo modo mi ha..."

Lo conferma anche su Instagram, dove di recente ha risposto alle domande di alcuni follower. Uno di questi ha chiesto a Daniele se si sia pentito del percorso fatto a Temptation Island e se lo rifarebbe; lui ha così risposto: “Sinceramente ti rispondo di si perché comunque il programma ha dato una svolta alla mia storia. Io ci credevo veramente che il programma potesse aiutarmi, poi non è andata come mi ero prefissato. Non è andata come avrei voluto, però comunque ha dato una svolta alla mia storia. E ad oggi, dopo due mesi, penso semplicemente che abbia accelerato quello che sarebbe poi dovuto accadere a novembre. Quindi si, ti confermo che lo rifarei.”

Perla e Francesca in vacanza con i tentatori Alberto e Igor dopo Temptation Island 2023/ Stanno insieme?

Daniele De Bosis replica ai commenti negativi ricevuti da un tentatore

Nel corso della chiacchierata con i follower, Daniele De Bosis ha anche avuto l’occasione per dire la sua sui commenti poco carini ricevuti dal tentatore Tommaso durante una chiacchierata con Vittoria: “Una persona che si permette di giudicare un’altra persona per un piercing al naso, per due tatuaggi, per un fisico muscoloso, è una persona veramente superficiale perché io non mi sono mai permesso di giudicare qualcuno dall’aspetto fisico o da un piercing.”, ha tuonato Daniele. Così ha concluso: “Quindi io e questa persona non avremo mai niente da spartire…”

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Ferrara: "Mai sentita Roberta dopo Temptation Island"/ "Le sue frecciatine? Sono per Gabriela ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA