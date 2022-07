Daniele De Martino, live neomelodico a Napoli/ “Ci emozioneremo insieme…”

Daniele De Martino apre il concerto a tutti, in piazza a Napoli

Nel weekend di inizio luglio 2022, ovvero in prima serata questo sabato 9 luglio 2022, si tiene al bar-pizzeria La veronica di Giugliano in Campania un live show aperto alla piazza made in Naples di Daniele De Martino, ovvero una delle giovani promesse della musica neomelodica e del panorama musicale made in Italy. Sex appeal made in Sud, stile underground e voce da usignolo sono i segni distintivi del cantautore di origini palermitane, che ha reso della musica neomelodica e partenopea la sua più grande passione nonché il suo lavoro.

Come riprende Marathi.tv, classe 1995, Daniele De Martino nasce a Palermo, nel quartiere Promagnolo, e inizia ad approcciarsi per la prima volta al canto per strada, mentre è in compagnia di amici, quando lo scopre Gianni Vezzosi. Quest’ultimo lo inviterà poi ad aprire uno dei suoi live show a Catania, e successivamente il padre firmerà come garante dell’allora minorenne promessa neomelodica il primo contratto con la casa discografica Sea Musica, del valore di 5mila euro. Per via dei problemi economici e in virtù della sua più grande passione da inseguire, poi, Daniele De Martino interromperà gli studi, fermandosi alla licenza media inferiore.

Daniele lancia un messaggio ai fan di Napoli e non solo

Pur essendo molto amato, tanto che vanta un seguito social stimato su Instagram oltre 400mila follower, il cantante palermitano neomelodico tiene molto alla sua privacy, preferendo non fornire dettagli del suo privato in rete. Per i fan che accorreranno in piazza a Giugliano, in occasione del suo live show a ingresso gratuito, lui può dirsi una latin-pop star, complice anche il suo fascino latino che incarna la tipica bellezza di un uomo mediterraneo. E proprio ai suoi fedeli supporters in questi giorni l’attesa special guest star di Giugliano ha lanciato, via social, un messaggio di invito al suo concerto che lo attende a La veronica, postato dai profili social del bar-pizzeria che lo ospiterà: “Il 9 luglio? Una grande serata alla pizzeria La veronica -Licola Mare. Vi aspetto, non mancate. Ci sarà una bellissima serata, soprattutto ci emozioneremo”.













