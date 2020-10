Daniele De Martino, morto lo zio/ Incidente stradale a Enna, illeso il cantante

E’ morto a seguito di un tragico incidente stradale lo zio del cantante neomelodico, Daniele De Martino. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da PalermoToday, la vittima stava viaggiando sull’autostrada A19, quella che collega Palermo a Catania e viceversa, e all’altezza di Catenanuova e Gerbini si è scontrato con un altro mezzo. A perdere la vita il 60enne Stefano Cardella, zio appunto del cantante di cui sopra, mentre l’artista è rimasto illeso. In base a quanto ricostruito sembra che la Porsche Cayenne su cui viaggiavano la vittima e Daniele De Martino, si sia scontrata con un furgone al chilometro 167, nella provincia di Enna, anche se non è ben chiaro di chi siano le responsabilità e come siano andate realmente le cose. Si sa che sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso, con Stefano Cardella che è morto praticamente sul colpo, mentre un’altra persona è stata trasferita in codice rosso in elicottero presso l’ospedale Sant’Elia di Catalnissetta.

DANIELE DE MARTINO: IL POST SULLA SUA PAGINA FACEBOOK

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la Porsche Cayenne con a bordo Daniele De Martino fosse ferma sulla corsia d’emergenza, poi colpita in maniera violentissima da un furgone di una ditta di materiale elettrico che stava procedendo in direzione Palermo. “Ciao a tutti sono Salvo La Rosa – il post che si legge sulla Pagina Facebook ufficiale di Daniele De Martino – Sì è vero, Daniele ha avuto un incidente, ma state tranquilli perché le sue condizioni sono stabili e sta bene. Purtroppo la persona che stava seduta sul lato passeggero non ce l’ha fatta. Vi Esorto a non provare a telefonarmi essendo a conoscenza della situazione. Vi terrò certamente aggiornati. Saluti a tutti”. Daniele De Martino è un cantante siciliano che ha collezionato numerosi successi nel corso della sua carriera, con pezzi come “Non ti dimentico”, “Abbracciami” e “Sei il mio amore” che su Youtube vantano milioni di visualizzazioni.



