Daniele De Rossi, marito Sarah Felberbaum/ “Dicevo mai con un calciatore…”

Daniele De Rossi e l’aiuto alla moglie Sarah Felberbaum

Tra le attrici più amate del cinema italiano, Sarah Felberabum, nel salotto di Oggi è un altro giorno, racconta il suo amore con Daniele De Rossi. “Mi diceva mai con un calciatore. E’ stato uno scherzo del destino ed oggi non dico più mai“, racconta l’attrice a Serena Bortone. Con Daniele De Rossi, la Felberbaum ha trovato la sua metà anche per affrontare momenti più difficili.

L’attrice che ha recentemente parlato anche dei suoi suoi disturbi alimentari, a Serena Bortone, svela di avere accanto un uomo che riesce sempre ad aiutarla quando attraversa momenti più difficili. “Daniele è un uomo solido e nei miei momenti di fragilità entra, non fa domande, distrae un po’ tutti e mi dà il tempo di respirare”, confessa l’attrice (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Daniele De Rossi: marito dell’attrice Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 24 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è sposata con l’ex calciatore Daniele De Rossi: fidanzati dal 2011, si sono sposati il 23 dicembre 2015 alle Maldive. Intervistata da Grazia, l’attrice di origine inglese ha raccontato il loro primo incontro: “Ero in un grande ristorante, seduta dalla parte opposta all’ingresso. Mi sono girata senza un motivo nell’istante esatto in cui è entrato: quelle combinazioni un po’ magiche, come se fosse successo solo per incontrare i suoi occhi. Sono rimasta incantata ed ero curiosa di sapere chi fosse. La gente lo riconosceva, allora sono andata dal barman, un mio amico, e gli ho chiesto chi fosse”.

E ha aggiunto: “Ero la classica che, per ignoranza, diceva: ‘Mai un calciatore nella vita’. Poi guardi che cosa è successo: è ironica la vita. Daniele è un uomo carismatico, ma soprattutto ha un grande spessore, una bellezza interiore speciale, che molti riconoscono”.

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum: i figli

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno avuto due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. Dal precedente matrimonio, l’ex calciatore della Roma ha avuto la figlia Gaia, nata il 16 luglio 2005. L’attrice è molto legata alla prima figlia del marito, come testimoniano i numerosi scatti sui social. “Buon compleanno alla mia amica speciale. La persona con cui ho fatto cose folli negli ultimi 13 anni. Quello che abbiamo, gli altri non lo capiranno mai. È nostro ed è speciale. Sei la persona con cui parlo della vita, a 60 metri da terra. Ti amo”, ha scritto su Instagram Sarah Felberbaum in occasione del diciassettesimo compleanno di Gaia. Tante anche le dediche d’amore al marito Daniele De Rossi: “Borbotti un sacco ma ti amo da impazzire” e “Tutta la vita così, con la testa sulla tua spalla. Ti amo follemente amore mio”

