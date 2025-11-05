Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. L'esordio arriverà nella sfida salvezza contro la Fiorentina

L’ufficialità di Daniele De Rossi come nuovo tecnico del Genoa

Questa settimana il calcio italiano è stato caratterizzato da diversi esoneri e ufficialità dei nuovi tecnici scelti per prendere in mano la panchina rimasta vuota, dopo gli annunci di Fiorentina e Spezia infatti arriva la conferma anche da parte dell’ultimo club alla ricerca di una nuova guida tecnica, il Genoa. Il grifone infatti dopo l’addio di Vieira ha deciso di affidarsi a Criscito ma solo per la sfida con il Sassuolo, da oggi infatti la squadra rossoblù verrà affidata alla guida tecnica di Daniele De Rossi che ha deciso di rimettersi in discussione in una situazione tutt’altro che semplice.

La scelta dell’ex tecnico e capitano della Roma va contro la tendenza tipica delle squadre italiane di affidarsi ad allenatori d’esperienza che nella loro carriera sono già riusciti a compiere imprese e a portare squadre alla salvezza, anche attraverso un gioco basato sulla tenuta difensiva. Nelle sue precedenti esperienze invece Capitan Futuro ha dimostrato di essere un tecnico che cerca di ottenere un bel gioco dalle sue squadre, mettendo al primo posto la fase offensiva cercando di realizzare sempre un gol in più dell’avversario, anche a costo di subirne.

In nuovo assetto tattico che darà Daniele De Rossi

Daniele De Rossi sceglie poi di rinunciare a gran parte dello stipendio che ancora gli spettava dopo l’esonero dalla Roma e che gli avrebbe fruttato ancora 3,5 milioni per questo e per il prossimo anno, pur di tornare ad allenare in Serie A, in una piazza importante come quella di Genova. L’impresa che dovrà riuscire a portare a termine rimane comunque difficile ma è alla sua portata, i punti che distanziano il grifone dalla zona salvezza infatti sono pochi e il talento nella rosa non manca, spesso però non è stato sfruttato da Vieira che ha preferito cercare di mantenere la propria porta inviolata.

Anche con l’arrivo del nuovo allenatore il modulo di riferimento dovrebbe rimanere il 4-2-3-1 visto in queste prime dieci giornate nel quale però dovrebbero avere uno spazio maggiore gli acquisti estivi, soprattutto quelli nella zona offensiva, in particolare Colombo nel ruolo di punta o Gronbaek, Stanciu e Carboni sulla linea della trequarti. De Rossi firmerà un contratto fino alla fine dell’anno con la possibilità di rinnovarlo di un’ulteriore stagione in caso di ottenimento della salvezza, come fatto la stagione passata quando Vieira era subentrato all’esonerato Gilardino.