Daniele De Rossi ricoverato per Covid/ Come sta? “Ha polmonite, condizioni discrete”

Daniele De Rossi ricoverato in ospedale per Covid. L’ex capitano della Roma, risultato positivo al coronavirus insieme ad altri tre membri dello staff della Nazionale italiana, si trova da ieri all’Ospedale Spallanzani di Roma. Lo riporta Il Tempo, spiegando che i numerosi casi di Covid emersi dopo gli ultimi impegni azzurri hanno coinvolto anche De Rossi, che era alla sua prima uscita con l’Italia dopo aver siglato un accordo con la Figc per entrare a far parte dello staff del ct Roberto Mancini. È infatti uno dei tanti positivi del focolaio della Nazionale, che ha colpito anche otto calciatori: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu e Pessina.

Da ieri Daniele De Rossi è ricoverato, dunque, presso l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani che è in prima linea nella battaglia al coronavirus sin dall’inizio della pandemia. Dunque, ora tra i pazienti in cura c’è pure il 37enne che nella sua carriera ha giocato per la Roma e il Boca Juniors.

DANIELE DE ROSSI, COME STA? “POLMONITE DA COVID”

Daniele De Rossi era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. Ieri, come evidenziato anche dall’AdnKronos, il ricovero allo Spallanzani a causa del Covid. Il focolaio Italia aveva peraltro messo in ansia diversi club italiani, che hanno preso specifiche precauzioni per evitare una catena di contagi anche all’interno delle rispettive società. Tra queste è spiccato, ad esempio, il caso Sassuolo, che ha deciso di non convocare e impiegare i giocatori impegnati con la Nazionale, anche se i tamponi dei calciatori aveva dato esito negativo.

Una battuta d’arresto per Daniele De Rossi, a cui auguriamo una pronta guarigione. Era diventato ufficialmente membro del gruppo di collaboratori tecnici della Nazionale di Roberto Mancini. Affianca, infatti, Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Secondo quanto apprende e riporta l’Adnkronos, l’ex centrocampista della Roma avrebbe contratto una polmonite, ma le sue condizioni sono discrete.



