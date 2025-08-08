Daniele De Rossi, proprietario e presidente dell'Ostiamare, ha disegnato le maglie della squadra per la nuova stagione calcistica.

Per anni, Daniele De Rossi è stato la bandiera della Roma e della Nazionale Italiana facendosi amare non solo dai tifosi romanisti, ma anche da tutti gli appassionati di calcio. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha deciso di seguire le orme di papà Alberto (allenatore della squadra Primavera della Roma per tanti anni, ndr) diventando allenatore e prendendo in mano anche le redini della Roma, la squadra a cui ha dedicato tutta la sua carriera. Dopo l’addio alla società giallorossa e un periodo di riflessione, Daniele De Rossi ha deciso di tornare alle origini.

Quelle origini che non ha mai abbandonato e che ha sempre portato con sé scendendo in campo con uno dei due parastinchi con il logo dell’Ostiamare, il club dove ha cominciato a muovere i primi passi da calciatore e dove i sogni sono cominciati a diventare realtà. E, così, appena ne ha avuto l’occasione, ha deciso di riprendere in mano le sue radici acquistando l’Ostiamare di cui ha anche disegnato le maglie in vista della nuova stagione.

Daniele De Rossi e le nuove maglie dell’Ostiamare

Supportato dall’amore della moglie Sarah Felberbaum, Daniele De Rossi ha deciso di tuffarsi nella nuova avventura in cui parla prevalentemente il cuore. «Il mio obiettivo è essere il presidente che avrei voluto avere da calciatore», si legge su GQItalia. E Daniele De Rossi, amatissimo da tutti, staff, calciatori e tifosi, oltre ad aver acquistato il club, ha deciso anche di disegnare le nuove maglie dell’Ostiamare con l’aiuto dello sponsor tecnico Macron.

“Ho voluto immaginare queste maglie come un abbraccio tra passato e futuro. Un simbolo, prima ancora che un capo sportivo. Volevamo che ogni dettaglio parlasse dell’Ostiamare, della sua storia, della gente che la vive ogni giorno. La Home e la Away incarnano due anime del nostro Club: una legata alla tradizione del litorale, l’altra proiettata verso una visione moderna del calcio, fatta di valori, senso di appartenenza e spirito di comunità”, si legge sul profilo Instagram ufficiale del club.

