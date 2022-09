Daniele Del Moro bacia Edoardo Donnamaria/ “Facciamo una ship”. E il web esplode

Daniele del Moro bacia Edoardo Donnamaria ma il web non è convinto

Pomeriggio di “coccole” tra Daniele Del Moro ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello VIP. I due ragazzi, mentre sonnecchiavano in giardino, sotto un sole tiepido, hanno cominciato a scherzare e a provocarsi bonariamente. Daniele del Moro, ad un certo punto, si è girato verso il coinquilino, dicendogli “facciamo una ship”. Quindi si è lasciato scappare un bacio a stampo a favor di telecamere, con il popolo del Grande Fratello VIP che sul web si è infiammato. Qualcuno ha interpretato il gesto con la giusta ironia, altri invece ritengono che Daniele ed Edoardo siano solo in cerca di visibilità.

Edoardo Donnamaria, pochi giorni fa aveva ammesso di essere fluido

Alcuni giorni fa, in ogni caso, Edoardo Donnamaria aveva parlato della sua sessualità, dicendo di ritenersi fluido. Scherzando con Alberto De Pisis, poi, Edoardo Donnamaria aveva detto: “Allora vorrà dire che ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro, che però non è un pochetto etero, lo è al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid. Devo far entrare mio fratello? No quello se entra diventa subito viola”.

