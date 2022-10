Daniele Del Moro ed Edoardo Donnamaria si baciano al GF Vip/ “E’ il mio tipo”

Daniele Del Moro bacia Edoardo Donnamaria: c’è qualcosa tra i due gieffini?

Daniele Del Moro ed Edoardo Donnamaria hanno litigato spesso da quando sono nella casa del Grande Fratello Vip 2022. I due vipponi hanno però deciso di abbandonare le armi e fare una tregua, ma accade molto di più.

Lo scorso weekend l’ex tronista ha raggiunto il volto di Forum in giardino, dichiarando: “Ma perché io e te non facciamo nascere una ship?”. Non ci è voluto neanche un minuto che Edoardo ha deciso di dare un bacio a Daniele Del Moro. Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà hanno poi chiesto al vippone a chi fosse interessato: “Io sono un tipo chiaro e che dice sempre la verità. In più sono facile da leggere. Se mi piace qualcuno si vede subito. Se non vedete nulla è perché non c’è un cavolo da vedere o sapere. Non capisco tutto questo interesse nel capire se mi piace una persona”. Poi Edoardo lo stuzzica e gli dice che è interessato ad Alberto, ma l’ex tronista replica: “Il mio tipo qui dentro? Alberto? No! Edoardo. Quello che mi piace di più, come persona. Però sono etero e quindi è chiaro che non si farà mai nulla“.

Daniele che dice ad Edoardo “facciamo una ship” e poi lo bacia.

Non hanno capito che la ship che farebbe il botto è quella tra Alberto e Edoardo #GFvip pic.twitter.com/ifVJwBwdNS — simona (@Simo_Val) September 30, 2022

Daniele Del Moro sulla sua omosessualità: “C’è chi dice che sono gay”

Daniele Del Moro ha sollevato subito alcuni interrogativi da parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2022 sul suo orientamento sessuale.

Da un po’ circolano rumor sulla sua presunta omosessualità, ai quali il gieffino ha risposto su Instagram tempo fa, come riporta Biccy: “Se sono gay? So che dicono anche questo. Però su altri siti dicono anche che sono omofobo. Quindi vi lascio con il libero arbitrio. […] Per quanto riguarda la polemica sulla mia partecipazione a Uomini e Donne sono anni che ricevo critiche. Come vedete non mi sono mai lamentato. Questo perché penso che chi vuole esporsi deve poi capire di prendere oneri e onori”.

