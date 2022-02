Daniele Dezi chi è fidanzato Gaia/ In arte Orang3, produttore musicale: ha una figlia

Daniele Dezi, in arte Orang3, è il fidanzato di Gaia Gozzi: la coppia è uscita allo scoperto un anno fa, quando la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 (quest’anno, invece, è tra gli ospiti a bordo della Costa Toscana). La giovane italo-brasiliana in quei giorni pubblicò una fotografia insieme, mentre si scambiavano un tenero bacio. “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”, aveva ammesso la pupilla di Fedez.

Daniele Dezi 'Orang3', fidanzato Gaia Gozzi/ La cantante: "sono davvero felice"

I due si sono conosciuti grazie alla passione comune per la musica. Anche lui, infatti, è un volto noto di questo mondo. Il trentaquattrenne è infatti un noto produttore musicale, oltre che bassista. È un componente del duo di producer Frenetik&Orange, che vanta diverse collaborazioni di successo: da Coez ad Achille Lauro, fino a Salmo e Gemitaiz. La lista è lunghissima. A beneficiare del suo talento è stata anche Gaia stessa, dato che il brano “Cuore amaro”, con cui ha partecipato alla kermesse ligure lo scorso anno, porta proprio la firma della sua dolce metà.

Daniele Dezi Orang3, fidanzato di Gaia Gozzi/ Lei: "siamo usciti allo scoperto"

Daniele Dezi, chi è fidanzato Gaia: differenza di età e figlia

Daniele Dezi e Gaia Gozzi sono fidanzati ormai da più di un anno, ma in molti inizialmente avevano qualche dubbio in merito alla loro relazione: la differenza di età tra i due, infatti, è notevole, dato che ammonta a circa dieci anni. Il produttore è nato infatti a Roma negli anni Ottanta. Ciò, tuttavia, non sembrerebbe essere stato un paletto per i due esponenti del mondo della musica, dato che la storia d’amore prosegue a gonfie vele, seppure finora abbiano deciso di mantenere il più possibile riserbo.

In merito alla vita privata del produttore musicale Orang3, inoltre, è nota la presenza di una figlia: Ella, che oggi ha 7 anni. La bambina è nata da una precedente relazione, ma l’identità della mamma non è venuta alla luce sul web finora. Quel che è certo è che la piccola è il suo vero amore: il suo profilo Instagram è ricchissimo di foto con lei e molto spesso le dedica pensieri d’affetto.

Daniele Dezi Orang3, fidanzato Gaia Gozzi/ “Cerco di preservare la mia vita privata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA