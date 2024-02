Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi/ L’ex cantante di Amici: “E’ una persona speciale”

Ecco chi è Daniele Dezi, il fidanzato di Gaia Gozzi, di cosa si occupa e come si sono conosciuti

Da qualche anno, ormai, il cuore della cantante Gaia Gozzi batte per il producer e musicista Daniele Dezi, suo fidanzato. I due si sono avvicinata grazie alla passione comune per la musica, fidanzandosi già nel 2021 quando lui la accompagnò al Festival di Sanremo sia in qualità di produttore che di fidanzato. Daniele Dezi è nato a Roma negli anni ottanta e fin da giovanissimo si è dedicato con grande trasporto alla musica. All’età di quattordici anni, il fidanzato di Gaia Gozzi prende confidenza con gli strumenti musicali: inizia dal basso per poi padroneggiare altri strumenti, fino a dedicare la sua vita alla produzione.

Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi/ Dolce dedica alla cantante: "Mancarsi è meglio che abituarsi"

Dal 2007 Daniele Dezi inizia a collaborare con Daniele Mungai (in arte Frenetik), e successivamente i due fondano uno studio di produzione che accoglierà nientedimeno che Achille Lauro, Clementino, Geminaiz e Carl Brave. Non mancheranno, inoltre, collaborazioni con Salmo, Ensi e Madmad, ma anche la realizzazione di brani come autore di “Rolls Royce” e “Me ne frego”. Daniele Dezi ha inoltre lavorato al brano “Cuore amaro” della sua fidanzata Gaia Gozzi, un pezzo a cui entrambi sono molto legati.

Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi/ Dolce dedica alla cantante: "Mancarsi è meglio che abituarsi"

Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi, tutto a gonfie vele. L’ex cantante di Amici: “E’ una persona molto speciale”

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Gaia Gozi e del fidanzato Daniele Dezi non è facile carpire nuove informazioni: i due, infatti, sembrano piuttosto legati alla propria privacy e rimangono abbottonati pubblicamente. Tuttavia, in un recente passaggio di Gaia Gozzi a Verissimo, la cantante italo-portoghese ha confermato che tutto procede per il meglio con il compagno musicista, per il quale ha speso parole al miele.

In quell’occasione Gaia Gozzi ha confermato ufficialmente la relazione, dato che in molti ancora nutrivano dubbi e perplessità sulla loro storia misteriosa: “Sono fidanzata e felicissima, lui è molto più discreto, sulle sue, è una persona molto speciale, ha un cuore enorme ed è figo!”.

Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi/ Dolce dedica alla cantante: "Mancarsi è meglio che abituarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA