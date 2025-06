Per diversi anni Gaia Gozzi e Daniele Dezi sono stati felici insieme, l’uno al fianco dell’altro. Poi però qualcosa si è rotto e la loro relazione è giunta inesorabilmente al termine. I motivi della rottura non sono mai stati del tutto chiariti dalla coppia, infatti sia la cantante e il producer hanno sempre mantenuto un profilo basso dal punto di vista sentimentale, prediligendo la privacy anche quando le cose andavano a meraviglia. Ebbene, pare che già nel 2024 l’ex stella di Amici e il produttore fossero ai ferri corti, come si evince anche dalle parole di Gaia in una intervista rilasciata parecchio tempo fa.

“Sono casta da sette mesi, non mi era mai capitato”, aveva ammesso la cantante di Sesso e Samba. In quell’occasione Gozzi aveva confermato tra le righe la fine della sua storia con il fidanzato Daniele, mostrando scetticismo sulla possibile trasformazione di un amore in amicizia.

“Deve esserci una giusta intelligenza emotiva, altrimenti è un casino”, aveva detto la cantante. Gaia e Daniele Dezi avevano sempre vissuto la loro storia alla larga dai riflettori, anche perché il produttore musicale era già padre di una bambina nata da una precedente relazione e, probabilmente, voleva evitare di alimentare gossip o chiacchiercci inulti.

Conti alla mano, la cantante e il producer sono rimasti insieme più di tre anni, poi la crisi e la fine del loro amore, mai approfondito del tutto – almeno pubblicamente – dai diretti interessati. Oggi non è chiaro se Gaia si sia rifatta una vita con un’altra persona o se sia ancora single. Di sicuro l’ex stella di Amici continua a difendere il suo privato con la stessa determinazione di sempre, rivelando poco o nulla ai fan e ai curiosi.