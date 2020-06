Daniele Dezi è il fidanzato di Gaia Gozzi?/ Maria de Filippi infiamma il gossip…

Pubblicità

Daniele Dezi è il fidanzato di Gaia Gozzi? La domanda della settimana è stata proprio questa, colpa di Maria de Filippi che ha infiammato il gossip ad Amici Speciali venerdì scorso e che, fino ad oggi, ha dato modo ai fan della cantante e del programma, di mettere insieme indizi e illazioni. Sin dall’inizio di questa particolare edizione del programma, si è parlato di Gaia Gozzi ma non tanto delle sue canzoni quanto dei suoi possibili fidanzati e dopo lo scambio di like con Irama, che aveva dirittura dato vita ad un flirt inesistente, alle avances di Alberto Urso, il passo è stato breve ma tutto è finito venerdì scorso quando Maria de Filippi ha sganciato la bomba parlando con lei e con Alberto Urso, confidandto: “Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi” chiudendo così le voci sui due cantanti.

DANIELE DEZI E’ IL FIDANZATO DI GAIA GOZZI?

Caso vuole che i curiosi hanno subito iniziato a fare illazioni salvo poi scoprire che in studio non c’erano solo i professori, i giudici e le rappresentanti della radio, ma c’era proprio Daniele Dezi, lo stesso che, secondo il Vicolo delle News, ha messo una serie di like alla cantante che ha ricambiato con un sibillino “love you”. Chi conosce Gaia Gozzi sa bene che l’espressione potrebbe non significare nulla visto che lo dice spesso e che chiama tutti “amore” ma se così non fosse? Ma chi è Daniele Dezi? Il cantante forma il duo di produttori e polistrumentisti Frenetik e Orang3 insieme a Daniele Mungari e insieme hanno lavorato con molti artisti tra i quali Coez, Salmo, Clementino, Ensi, Achille Lauro, Gemitaiz, MadMan. E’ davvero lui il misterioso fidanzato di Gaia Gozzi? La conferma non è ancora arrivata e questa sera gli occhi di tutti saranno puntati sulla finalissima di Amici alla ricerca di indizi.



