Sarebbe finita la relazione tra Gaia Gozzi, vincitrice di Amici nel 2019, e il suo ex fidanzato Daniele Dezi. L’uomo, produttore musicale, è stato legato alla cantante – di qualche anno più giovane di lei – per diversi anni. Adesso però sarebbe terminata la relazione tra i due. “Sono felice, molto. Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale ma attualmente ammetto di essere davvero molto felice” aveva raccontato lei qualche anno fa, alludendo proprio ad una relazione: il suo compagno era quello che in arte conosciamo come Orag3, produttore musicale che ha conosciuto Gaia proprio grazie al suo lavoro.

Emanuel Lo, chi è il marito di Giorgia: "Proposta di matrimonio arrivata"/ "Ci siamo commossi"

Anche da parte di Daniele Dezi erano arrivate dichiarazioni d’amore nei confronti della bella Gaia Gozzi, che ha conquistato tutti qualche anno fa ad Amici e poi sul palco di Sanremo e in giro per l’Italia e l’Europa. “Le tue guance sono il posto dove amo tornare sempre” aveva scritto lui postando delle foto in compagnia di Gaia Gozzi. Il loro amore, però, sarebbe volto al termine dopo alcuni anni insieme: a farlo intendere, delle dichiarazioni della cantante.

Fabrizio Frizzi: chi era, com'è morto e malattia/ Il dolore della moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella

Gaia Gozzi, chi è l’ex fidanzato dell’artista Daniele Dezi: “Non mi era mai capitato…”

Daniele Dezi sarebbe diventato da qualche tempo l’ex fidanzato di Gaia Gozzi. In collaborazione con la pagina di sex toys “My secret case”, Gaia Gozzi ha raccontato: “Sono a quota sette mesi di castità e non mi era mai capitato”. Parole che lasciano intendere che nella sua vita non ci sia più alcun fidanzato e neppure un’avventura: dunque, tra l’ex Amici di Maria De Filippi e il produttore, l’amore sarebbe ormai terminato.

L’ex fidanzato di Gaia Gozzi è un bassista e autore nonché chitarrista dei concerti di Coez. Ha già una bambina che oggi ha più di dieci anni, Ella, nata da una precedente relazione. Con la vincitrice di Amici nel 2019, Daniele aveva circa dieci anni di differenza che però non sarebbero pesati nella loro relazione.

Giulia De Lellis e Tony Effe, proposta di matrimonio in diretta a Sanremo 2025?/ Risposta del rapper spiazza