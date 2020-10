Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi/ Un amore lontano dal gossip ma non da…

Gaia Gozzi è fidanzata? Tanti sono i fan che alcuni mesi fa si sono posti questa domanda soprattutto a causa di alcune indiscrezioni spuntate sui social. Le stesse che poi, qualche tempo dopo, sono state confermate dai diretti interessati. Sì, l’ultima vincitrice di Amici è fidanzata e lui si chiama Daniele Dezi, conosciuto nel mondo della musica con il nome d’arte Orang3. Daniele è un produttore musicale oltre che un autore. Vanta svariate importanti collaborazioni con artisti del calibro di Coez e Achille Lauro. Ma ancora Salmo, Clementino, Noyz Narcos e molti altri. Ad accomunare Daniele e Gaia c’è, dunque, la musica: Dezi, fin da piccolo, ha iniziato a suonare il basso per poi diventare polistrumentista, arrivando così a far parte del duo Frenetik & Orang3.

Gaia Gozzi è fidanzata con Daniele Dezi: un amore in… musica!

La musica ha avvicinato Gaia Gozzi e Daniele Dezi fino a che tra loro non è scoccata la scintilla dell’amore. Oggi i due sono una coppia anche nella vita vera, anche se preferiscono non esporsi troppo al gossip. A parte qualche sporadica apparizione sui social, Gaia e Orang3 non si mostrano ai tantissimi fan che, invece, non vedono l’ora di scoprire qualche cosa in più di questa storia d’amore. D’altronde Gaia è seguitissima sui social, dove non mancano le domande curiose dei fan che la cantante, però, evita sempre abilmente. Questa sera la giovane cantante sarà ospite sul palco di Tu sì que vales e regalerà al pubblico una bella esibizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA