DANIELE DEZI ORANG3, FIDANZATO GAIA/ Chi è? Il produttore, la differenza d’età e…

Daniele Dezi Orang3 è il fidanzato di Gaia Gozzi. Abbastanza più vecchio di lei, è nato a Roma e ha iniziato suonare il basso a quattordici anni. In un’intervista rilasciata nel 2018 a Rockol, Daniele ha raccontato i suoi esordi soffermandosi in particolare sul periodo del liceo: “Ascoltavo solo i Red Hot Chili Peppers. Ricordo che gli altri ragazzi che suonavano come me avevano un sacco di puzza sotto al naso”. Nel corso della sua carriera, Dezi ha avuto modo di distinguersi prima come bassista e poi come polistrumentista. Attualmente, invece, fa parte del duo di produttori Frenetik & Orang3, nato dalle ceneri del gruppo Frank Sent Us, che ha collaborato – tra gli altri – con Salmo, Coez, Clementino, Noyz Narcos, Achille Lauro e Brokenspeakers. In passato, Daniele deve aver avuto una vita sentimentale piuttosto burrascosa, visto che risulta padre di una bambina, Ella, che oggi ha 7 anni.

Daniele Dezi Orang3 racconta il suo lavoro di produttore

Daniele Dezi Orang3 presenta così il lavoro del suo duo Frenetik & Orang3: “Ha un sacco di sfumature. Ci può essere il cantante che arriva qui e scrive insieme a noi un pezzo chitarra e voce, quello che arriva con un brano chitarra e voce e diventa un pezzo prodotto, quello che arriva con un’idea di mood e ci fai il beat. Noi cerchiamo di valorizzare al massimo tutto quello che l’artista ha da dire”. Lui e Frenetik si affiancano semplicemente agli artisti del momento per aiutarli a costruire una base che sia orecchiabile e faccia in qualche modo da ‘collante’ alle parole del testo. È un lavoro piuttosto soddisfacente, oltre che relativamente facile: “Oggi se ti piace fare musica e se sei appassionato, con un pc puoi fare tutto”, spiega Daniele. “Non ti serve nemmeno la tastiera, perché hai la tastiera del pc: puoi fare musica e pubblicarla in maniera del tutto autonoma. Se la canzone è buona, poi la gente se ne accorge. Calcutta scrive delle canzoni potentissime e non potevano restare inosservate. Siamo stati ad un suo live pochi giorni fa, chitarra e voce: certe canzoni ti mettono k.o., la gente aveva le lacrime agli occhi”.

Il successo di Daniele Dezi Orang3

Nonostante il suo sia ‘solo’ un lavoro da dietro le quinte, Daniele Dezi Orang3 e i suoi colleghi stanno ottenendo un buon successo nell’ultimo periodo. Ed è comunque contento della sua collocazione: “Il produttore ha una sensibilità diversa da quello che fa una cartella da 50 beat e poi li manda al rapper. Non vogliamo che la nostra venga scambiata per una critica, però. Dischi come quelli di Sfera Ebbasta possono piacere o non piacere, ma bisogna riconoscere che è roba fatta davvero bene. Semplicemente, noi facciamo un altro tipo di lavoro: cerchiamo di capire cosa vuole l’artista, dove vuole andare”.



