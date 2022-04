Daniele Dezi, Orang3, fidanzato Gaia Gozzi chi è/ La differenza d’età e la figlia…

Daniele Dezi, in arte Oragn3 è un produttore musicale romano e fidanzato di Gaia Gozzi. I due hanno annunciato la loro relazione solo un anno fa quando la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 quando la cantante pubblicò una foto insieme al produttore in cui i due si scambiavano un tenero bacio con la didascalia: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”.

Orang3 oltre che produttore musicale è un bassista e componente del duo Frenetik&Orange che insieme vantano collaborazioni di enorme successo come Coez, Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz. Anche Gaia ha beneficiato del lavoro del suo fidanzato che ha prodotto il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 “Cuore amaro”.

Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi, una figlia nata da una relazione precedente

Daniele Dezi e Gaia Gozzi sono fidanzati da più di un anno e la loro redazione procede a gonfie vele, nonostante la differenza di età dei due e la presenza di una figlia di nome Ella di 7 anni, avuta dal produttore durante una precedente relazione.

Daniele Dezi e Gaia Gozzi preferiscono tenere la loro relazione lontano dai riflettori anche se di rado pubblicano qualche foto insieme sui social per celebrare il loro amore, come fatto dal produttore nel giorno del compleanno della cantante dedicando alla sua fidanzata delle tenere parole: “Hai solo 24 anni ed hai già donato più Amore di quanto a volte si riesce in una vita intera”.

