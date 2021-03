Daniele Dezi Orang3, fidanzato Gaia Gozzi/ Ha diretto ‘Cuore Amaro’ a Sanremo

Daniele Dezi, noto come Orang3, è il fidanzato di Gaia Gozzi, una delle voci femminili del Festival di Sanremo 2021, L’ex di Amici è in gara con la canzone Cuore amaro, di cui Dezi ha curato il testo. Dunque Orang3 non è solo il compagno della Gozzi, ma anche un musicista di rilievo. Bassista prima e polistrumentista poi, al momento fa parte del duo Frenetik & Orang3, nato in seguito allo scioglimento del gruppo Frank Sent Us. Tra le collaborazioni spiccano i nomi di Salmo, Coez, Clementino, Noyz Narcos, Achille Lauro, Brokenspeakers. Ma questa sera, in occasione della seconda puntata del Festival di Sanremo, anche Daniele Dezi è stato tra i protagonisti, dato che ha diretto il brano ‘Cuore Amaro’. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Daniele Dezi Orang3 al fianco di Gaia Gozzi con Cuore Amaro

Daniele Dezi in arte Orang3 è il fidanzato di Gaia, una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo in gara con Cuore amaro. Dopo essersi classificata seconda a X Factor 10 e prima (nonché vincitrice) ad Amici 19, Gaia è pronta ad affrontare quest’ultima sfida con il sostegno del suo Daniele, che del brano ha composto musica e testo. Tra gli autori – oltre alla stessa Gaia – anche Jaco Ettorre e Giorgio Spedicato, rispettivamente scrittore e musicista esperti che l’hanno aiutata a realizzare le varie parti di questo singolo. In un’intervista rilasciata a Metro il 25 febbraio, Gaia ha specificato che è il suo, il ‘cuore amaro’ di cui si parla: “È una canzone d’amore che ho dedicato a me stessa”, fa sapere “è un racconto sul mio percorso, sui traguardi, le conquiste. Ma soprattutto parla dei miei errori, che benedico, perché son quelli che mi stanno insegnando a crescere.

Il mio Cuore amaro accoglie le mie tante anime, la mia consapevolezza, la comprensione e il perdono, anche verso me”. Nessun cenno, invece, alla storia d’amore con Orang3, con cui è fidanzata da almeno un anno e che la accompagnerà anche in questa nuova avventura musicale. Di loro come coppia non si sa molto, dal momento che Gaia ha sempre cercato di preservare la sua sfera personale. L’unico motivo per cui ha deciso di ‘uscire allo scoperto’, limitandosi a fare il suo nome, è stato la continua richiesta del pubblico che pretendeva informazioni in questo senso. Ne ha parlato nel corso di un’intervista del 19 settembre a Verissimo, accennando alla curiosità delle persone che l’ha spinta a cedere quantomeno sull’identità.

Chi è Daniele Dezi Orang3, fidanzato di Gaia Gozzi

Daniele Dezi Orang3 è un produttore musicale di sette anni più grande di Gaia. Vanta all’attivo diverse collaborazioni con Achille Lauro, Clementino e soprattutto Coez, che ha affiancato sul palco del tour del 2019 suonando la chitarra. La sua passione per la musica risale all’adolescenza, quando – da vecchio fan dei Red Hot Chili Peppers – iniziò a strimpellare il primo basso. In seguito, insieme a Daniele ‘Frenetik’ Mungai (con cui collabora tuttora) ha fondato lo studio di produzione punto di riferimento per diversi artisti del panorama italiano, tra cui Gemitaiz, Carl Brave, Salmo, Ensi, Madman e i già citati Achille Lauro e Clementino. Il suo è un lavoro ‘ricco di sfumature’, che lo porta ogni volta ad avere a che fare con personalità artistiche e generi diversi. L’obiettivo, in ogni caso, è sempre quello di “valorizzare al massimo tutto quello che un artista ha da dire”.



