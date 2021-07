Daniele Dezi “Orang3”, fidanzato Gaia Gozzi/ Lei: “ecco quando ho deciso di uscire allo scoperto”

Daniele Dezi è il fidanzato di Gaia Gozzi, la cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi e tra le protagoniste della nuova edizione di Battiti Live, la kermesse dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. La coppia è uscita allo scoperto solo recentemente visto che la cantante di origini brasiliane ha sempre preferito mantenere il maggior riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. In occasione della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Big, la cantautrice ha deciso di rivelare il nome del compagno a cui è legata da diverso tempo. Ad unirli anche l’amore per la musica visto che lui è un produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale che vanta collaborazioni con Anchille Lauro, Coez e Clementino.

Conosciuto nel mondo della musica come Orang3, Dezi fa parte del duo di producer “Frenetik&Orang”. Nato a Roma, Dezi è anche papà di una bellissima bambina di sette anni nata da una precedente storia d’amore. Gaia e Daniele sono una coppia di diverso tempo, anche se solo recentemente la cantante di “Boca” l’ha confermato. L’occasione è stata durante un’intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin dove la Gozzi ha dichiarato: “sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale. Ma sono molto felice. Ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto”.

Chi è Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi

Ma chi è Daniele Dezi, il fidanzato di Gaia Gozzi? Conosciuto con il nome d’arte di Orang3, il compagno di Gaia è è un produttore musicale che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana tra cui Achille Lauro, Coez e Clementino. La musica è sempre stata la sua più grande passione sin da quando aveva 14 anni. Fan sfegatata dei Red Hot Chili Peppers, Dezi ha cominciato a suonare il basso proprio grazie alla band americana. Poi con Daniele Mungai, in arte Frenetik, ha fondato un studio di produzione musicale collaborando con tante nuove leve della musica italiana alternativa come Gemitaiz, Carl Brave, Achille Lauro. In pochi sanno che c’è anche la sua firma nelle hits “Rolls Royce” e “Me Ne Frego”, che hanno regalato ad Achille Lauro la grandissima popolarità proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Nella musica ha detto di essere un’artista dalle mille sfumature e di avere come obiettivo “quello di valorizzare al massimo tutto quello che un artista ha da dire”.

