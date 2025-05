Il vincitore di Amici 24 Daniele è intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ballerino ha raccontato le sue sensazioni, tornando con la mente a domenica scorsa, quando ha alzato davanti a tutti il trofeo. “E’ stato tutto surreale e inaspettato, una vittoria che non mi sarei aspettato. La mia maestra mi ha dato una scossa che mi ha attivato subito dopo che mi sono fermato. Io guardavo da telespettatore gli altri, quando sono tornato però ero più carico che mai. Di questa esperienza sicuramente mi mancheranno tante cose, gli insegnamenti dei miei maestri, dai professionisti ai miei amici, sono sempre stato una persona con pochi amici ma buoni, ho conosciuto delle persona davvero bellissime. Ho avuto anche Alessio e Alessia con i quali ho legato in maniera particolare, io ho un carattere un po’ particolare e a volte diventa difficile comprendermi. Avendo trovato delle persone che mi capivano senza che io facessi nulla mi ha fatto sentire molto bene. Io ho avuto il coraggio e l’intelligenza di parlare con i miei genitori dei problemi che ho affrontato, anche quelli con il bullismo, loro mi hanno sempre protetto e non mi hanno mai fatto sentire sbagliato. Hanno fatto una marea di sacrifici, si sono messi lì e mi hanno detto di andare, che al resto ci avrebbero pensato loro”.

Il fratello Rosario ha poi fatto una sorpresa a Daniele negli studi di Verissimo: “Facciamo fatica a dirci che ci vogliamo bene, avendo realizzato quello che era il mio sogno e condividendolo con lui ha reso questa vittoria ancora più magica, il tutto è stato perfetto e davvero bello”.

Daniele e i problemi di bullismo

La prof Celentano ha poi parlato a Verissimo, irrompendo in studio per salutare il suo allievo: “A livello di sensazione di quanto balla è cresciuto tanto, si lasciava poco andare, ha capito finalmente che poteva lasciarsi andare”.

Nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair, Daniele ha parlato dei problemi di bullismo con i quali si è ritrovato a fare i conti nel corso della sua vita. “Mi facevano sentivano sbagliato per quello che facevo e per quello che amavo e sognavo di fare. Durante la mia infanzia ho sofferto di bullismo, anche se non si è mai trasformato in qualcosa di aggressivo. Ho avuto, però, la fortuna e l’intelligenza di parlarne: so che molte persone non lo fanno per vergogna o perché si sentono deboli, ma parlarne con la mia famiglia mi ha aiutato moltissimo”.