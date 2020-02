Daniele Di Lorenzo cita Dandolo a Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso sbotta: “Mi dissocio”

Caos nella nuova puntata di Pomeriggio 5 dove, parlando di Elena Morali, Daniele Di Lorenzo accusa Luigi Mario Favoloso e cita il noto giornalista Alberto Dandolo. Lo fa chiamandolo in causa in merito ad una notizia che lui ritiene sia falsa ma che è stata comunque riportata su Dagospoia. “Favoloso ha fatto uscire una notizia chiamando un certo giornalista, Dandolo, per dire che io avevo fatto una finta rissa con Luigi, essere che io non stimo e non conosco, mentre io poi ero qui dentro, in questo studio!” dichiara Daniele. Dunque, secondo l’ex della Morali, Dandolo avrebbe pubblicato la notizia senza verificarne la veridicità. Di fronte a queste parole e, soprattutto, al nome citato da Di Lorenzo, la reazione della D’Urso è immediata.

Barbara D’Urso si dissocia dalle dichiarazioni fatte dal suo ospite su Dandolo a Pomeriggio 5

“Scusate, io, siccome è stato fatto anche il nome di un giornalista, chiunque esso sia, perché stai comunque dicendo che è una notizia falsa, mi dissocio da quello che tu stai dicendo, – dichiara la conduttrice di Pomeriggio 5, concludendo con una precisazione – anche perché Dagospia è un sito autorevole, non mi risulta che dice cose falsa.” Un chiarimento ritenuto doveroso dalla D’Urso, in virtù delle vicende che l’hanno vista a confronto proprio con Dandolo. Daniele Di Lorenzo però aggiunge: “Piuttosto non verifica le notizie, in questo caso questa mia e di Favoloso.” Molto probabile che, dopo queste dichiarazioni, anche il giornalista decida di dire la sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA