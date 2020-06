Daniele Di Lorenzo, ex Elena Morali/ La storia con Luigi Favoloso è una montatura?

Daniele Di Lorenzo torna a parlare della ex Elena Morali, la fidanzata di Luigi Favoloso. Da mesi la ex Pupa tiene banco nei salotti di Barbara D’Urso con la sua storia d’amore con l’ex compagno di Nina Moric. La Morali, dopo aver lasciato ad un passo dalle nozze Scintilla, alias Gianluca Fubelli, ha perso la testa per il produttore cinematografico, ma loro storia è naufragata poco dopo. La ex coppia, infatti, non ha mai nascosto di aver vissuto un rapporto complicato e tumultuoso che li hanno spinti ad attaccarsi a vicenda nei salotti della D’Urso con rivelazioni al veleno. Proprio da Barbara D’Urso, Di Lorenzo aveva dichiarato: “Elena Morali è malata, ha bisogno di aiuto” lanciano un vero e propio SOS – “sono venuto a difendere Elena varie volte, io e lei non stiamo insieme, nonostante lei abbia continuato a farmi promesse. Sta finendo in mano di persone che la faranno finire come Sara Tommasi”. Non solo, durante l’intervista il produttore ha anche attaccato Luigi Favoloso: “la storia di Luigi Favoloso è stata costruita dall’agente di Elena Morali. Ora è a Beirut con Favoloso, che l’aveva coinvolta per fare una finta paparazzata da provare a vendere ai giornali”. Accuse che poco dopo sono state smentite proprio dall’ex compagno di Nina Moric che chiamando in diretta ha detto: “sono a Beirut con Elena Morali, la sto corteggiando ma non c’è alcun finto gossip”.

Daniele Di Lorenzo, il produttore smaschera Elena Morali?

Nelle ultime ore però Daniele Di Lorenzo ha deciso di rivelare nuovi retroscena sulla storia d’amore con Elena Morali. Il produttore, infatti, ha pubblicato una serie di screenshot di conversazioni avvenute su Whatsapp dove si legge il piano della ex Pupa: lasciare Luigi Favoloso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Una confessione choc quella della Morali, anche se il suo nome dalla conversione di Whatsapp è stato oscurato. Non solo, negli screenshot si leggono anche rivelazioni agghiaccianti con la ex naufraga de L’Isola dei Famosi che confessa di essere ricorsa più volte a mix di vino, candeggina e Xanax. Ma non finisce qui, visto nelle conversazioni si parla pure di matrimonio con la Pupa che sentenzia “chi si sposa in questa era è solo uno sfigato” fino ad una vera e propria dichiarazione d’amore al produttore. “Io ti amo, ti prego torniamo insieme Luigi è solo per i social e di lui non mi è mai importato nulla” sarebbero queste le parole scritta dalla Morali all’ex compagno. E’ davvero così? Intanto la ex Pupa ha risposto all’ennesima polemica social dell’ex compagno postando una foto di Luigi Favoloso completamente nudo e bollato con tanto di cuore nelle parti intime con scritto “un buongiorno così”. Non resta che seguire la nuova puntata di Live – Non è la D’Urso per scoprire cosa accadrà e se la Morali lascerà o meno il suo Luigi Favoloso!



