Daniele Di Lorenzo, ex Elena Morali pubblica chat choc/ E lei “Menzogne di un pazzo!”

Tra Elena Morali e Luigi Favoloso rispunta Daniele Di Lorenzo. Il produttore, nonché ex della showgirl, potrebbe dar vita al triangolo oggi a Live Non è la D’Urso, considerando il terremoto che ha scatenato nelle ultime ore. Il giovane ha infatti pubblicato su Instagram una lunga serie di messaggi che attribuisce proprio alla modella, da cui emerge un quadro del tutto diverso riguardo la relazione della coppia. Ci sono tanti passaggi particolari in questo presunto scambio di WhatsApp. In uno, ad esempio, si legge: «Il mio piano l’ultima puntata è lasciare Luigi in diretta». Il rifermento è proprio al programma condotto da Barbara D’Urso? Proprio oggi andrà in scena l’ultima puntata prima della pausa estiva. Questi messaggeri risalirebbero a circa 10 giorni fa e ce ne sono alcuni molto inquietanti. «Io amo te, ti prego torniamo insieme. Luigi è solo per i social e di lui non mi è mai importato nulla amore. Ti prego, riproviamo! Ti prometto che saremo tutto ciò che sognavi. Amore, ti prego ho paura. Luigi mi manipola e ricatta continuamente. Ti prego aiutami», si legge in un altro messaggio che risale.

DANIELE DI LORENZO VS ELENA MORALI, LEI “UN PAZZO”

«Ha detto tante menzogne, non merita la mia considerazione», ha dichiarato Elena Morali in una recente intervista a Novella 2000. La showgirl, pronta a voltare pagina e a vedersela con Daniele Di Lorenzo in tribunale, ha però a più riprese nelle ultime ore fatto riferimento all’ex fidanzato sui social. «Non ho bisogno di commentare le illazioni false di un pazzo. Per tutto ciò ci sta già pensando il mio legale», la replica evidentemente alle ultime accuse. Poi passa al contrattacco: «Il pazzo è indagato per violenza privata e non solo. Se davvero dovete scrivere qualcosa, iniziate a scrivere questo». In riferimento agli screen pubblicato da Daniele Di Lorenzo, che però non cita esplicitamente, aggiunge: «Queste menzogne hanno il solo scopo di denigrarmi e cercare (senza riuscirci) di rovinare un momento magico». Elena Morali parla dunque di una vendetta di Daniele Di Lorenzo. Lo scontro si ripeterà davanti alle telecamere di Live Non è la D’Urso? Le accuse che volano sono molto pesanti, non a caso ci sono dei legali di mezzo.

DANIELE DI LORENZO TRA ELENA MORALI E FAVOLOSO

Nei messaggi pubblicati da Daniele Di Lorenzo non compare il nome del mittente, che l’ex di Elena Morali ha oscurato. Ma il produttore attribuisce all’ex fidanzata questi scambi, sostenendo dunque che la relazione tra la modella e Luigi Mario Favoloso sia una montatura e che la stessa gli abbia chiesto aiuto nelle scorse settimane. La replica di Elena Morali non si è fatta però attendere. «Non mi interessa minimamente di ciò che può pensare la gente. Mi interessa solo il pensiero di Luigi». In una recente intervista a Novella 2000, però, la showgirl ha anche replicato ad altre accuse, come quella di avere delle dipendenze. Per questo ha mostrato sui social i risultati dell’analisi del capello, dimostrando di non fare uso di droghe o altre sostanze. «Tra le tante cose, pensi che poco tempo fa ho firmato un format televisivo ma poi lui ha cercato in tutti modi di non portarlo a termine. Questo suo atteggiamento non l’ho mai capito. Assurdo. Credo sia solo una forte mancanza di professionalità».



© RIPRODUZIONE RISERVATA