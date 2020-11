Daniele Di Lorenzo/ “Gli eSports alle Olimpiadi? Progetto in atto per Tokyo 2021!”

Gli eSports alle Olimpiadi? Ormai non è più impossibile. Dopo anni di tentativi di avvicinamento tra il mondo degli esport e quello delle olimpiadi, sono attualmente in atto notevoli passi in avanti. A confermarlo ai microfoni di RTL 102.5 News è Daniele Di Lorenzo, produttore cinematografico e televisivo e presidente di “Italian e-Sports Federation”. Il giornalista Francesco Fredella introduce l’argomento, dichiarando che potrebbe arrivare come disciplina olimpica, quindi come competizione, lo sport tecnologico. “Si, è vero, si sta valutando questa opportunità. – ammette allora Di Lorenzo, che spiega – Sembra che la cosa sia diventata anche abbastanza concreta”, anche perché il presidente del CONI Giovanni Malagò si è messo a lavoro, pronto a mettere in piedi un comitato esplorativo che possa analizzare concretamente questa opzione e fare dei ragionamenti per le olimpiadi di Tokyo.

Daniele Di Lorenzo: “Speriamo che ci saranno gli eSport alle Olimpiadi di Tokyo”

Daniele Di Lorenzo entra allora nel dettaglio e spiega: “Ancora non è stata stillata una lista delle discipline elettroniche, però per dare un primo orientamento la volontà è quella di riprodurre gli sport reali in sport elettronici.” Così continua: “Probabilmente ci sarà il calcio. Le discussioni che ci sono state negli ultimi anni, che hanno causato qualche rallentamento, sono nate sull’individuare quale potesse essere la piattaforma e il gioco visto che ce ne sono vari come Fifa e altri..” Slittate le olimpiadi, la speranza di Di Lorenzo è dunque ben precisa: “Speriamo che ci saranno gli eSport a Tokyo. Quest’anno non avremmo dovuto essere presenti perché non eravamo pronti col fatto del Covid. Speriamo per l’anno prossimo.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA