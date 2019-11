Daniele Di Lorenzo: “ho avuto una storia con Elena Morali”/ A Pomeriggio 5 la verità

Dopo essere stato in silenzio di fronte alle varie notizie di gossip che parlavano del suo rapporto con Elena Morali, Daniele Di Lorenzo ha deciso di raccontare la sua verità. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, martedì 26 novembre, Daniele Di Lorenzo che sostiene di aver avuto una storia d’amore con la Morali durata un anno, vuota il sacco ai microfoni di Barbara D’Urso. Il nome di Daniele è saltato, nuovamente fuori, durante la puntata di Non è la D’Urso del 25 novembre in cui si è affrontato il tema del tradimento. In studio, Elena Morali che avrebbe bestemmiato e Gianluca Fubelli Scintilla hanno parlato apertamente dei loro problemi di coppia. Dopo aver negato il flirt che Elena avrebbe avuto con Fabio Rondinelli che è stato denunciato dalla stessa Morali, Scintilla ha invece confermato la storia che Elena avrebbe avuto con Daniele Di Lorenzo.

DANIELE DI LORENZO ED ELENA MORALI: GIANLUCA FUBELLI SCINTILLA CONFERMA

Ai microfoni di Non è la D’Urso, Gianluca Fubelli Scintilla ha parlato dei presunti tradimenti di Elena Morali con cui avrebbe dovuto sposarsi. Matrimonio che, però, non c’è mai stato anche se i due continuano a portare avanti una storia che procede tra alti e bassi. Parlando di Fabio Rondinelli, Gianluca Fubelli Scintilla, ha dichiarato: “ L’ho definito pezzo di me**a e confermo, ma penso che a prescindere il tradimento sia vero o no, secondo me non prendi e sbugiardi una donna così” . Sul rapporto tra Daniele Di Lorenzo ed Elena Morali, invece, Scintilla ha detto: “ Tra lei e Daniele di Lorenzo c’è stata una storia ma è avvenuta subito dopo che avevamo annullato il matrimonio e non sapevamo cosa fare . Ora lei ci sta provando di brutto con me ma io ancora non lo so ”, ha concluso Scintilla. Cosa racconterà, invece, Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5?





