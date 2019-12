Daniele Di Lorenzo: “ho chiesto ad Elena Morali di sposarmi”/ “Ma con Scintilla…”

Daniele Di Lorenzo racconta tutti i dettagli della storia vissuta con Elena Morali che definisce come “un’ubriacatura. Quando bevi ti piace, ma il giorno dopo stai malissimo”. Dopo aver parlato per la prima volta ai microfoni di Pomeriggio 5 raccontando di aver avuto con la Morali una storia durata un anno, Daniele Di Lorenzo svela nuovi dettagli del suo rapporto con la showgirl in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000. Di fronte ai rumors, Di Lorenzo che di lavoro fa il produttore, è sempre rimasto in silenzio per proteggere Elena. Oggi, però, ha deciso di parlare e di vuotare totalmente il sacco. “Il 16 agosto scorso abbiamo festeggiato un anno insieme. Dal 2018 eravamo fidanzati, facevamo tutto insieme. Lei stava spesso da me, mi ha rivoluzionato casa arredandola come le piaceva. Ho dormito nella casa che lei condivide con Gianluca, quando lui era fuori per lavoro. In estate le ho dato l’anello chiedendola in sposa. Sai come mi ha risposto? Sì voglio diventare tua moglie“, spiega al dettimanale diretto da Roberto Alessi.

DANIELE DI LORENZO: “‘L’ANELLO CHE ELENA MORALI DICE DI AVER AVUTO DA SCINTILLA E’ QUELLO CHE LE HO DATO IO”

Quella tra Daniele Di Lorenzo ed Elena Morali è stata una storia importante. Nonostante la proposta di matrimonio che Elena, due anni fa, aveva ricevuto anche da Scintilla, però, il rapporto tra la Morali e Gianluca Fubelli non si è mai interrotto. “L’anello che le ho dat è quello che lei, sui social, dice di aver avuto da Gianluca. Aspettavo che lei traslocasse da me, lasciando Gianluca. Doveva accadere in estate, dopo la fine di Colorado perchè Elena non voleva rovinare il duo televisivo che ha in tv con Scintilla”, spiega ancora il produttore. Elena Morali, però, stando a quello che racconta Daniele Di Lorenzo, non avrebbe mai lasciato Gianluca Fubelli preferendo mettere un punto alla storia che ha avuto per un anno con il produttore. I due, oggi, hanno interrotto i rapporti. Dopo l’intervista che Di Lorenzo ha rilasciato a Barbara D’Urso, Elena Morali non si sarebbe fatta viva. E su Scintilla, dice: “Gianluca è un muro di gomma, fa finta di niente, trova tutte le giustificazioni per rimanere con Elena. Ma un uomo innamorato della sua donna può sopportare tutto ciò? Io non ce la faccio, sono esploso”, confida infine a Novella 2000.

