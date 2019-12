DANIELE DI LORENZO/ “Elena Morali è finita in ospedale. L’ho rivista” (Pomeriggio 5)

Daniele Di Lorenzo, in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, racconta di aver risentito e rivisto Elena Morali proprio di recente. “Ci siamo sentiti quando è rientrata da New York, poi ci siamo incrociato un paio di volte per chiarire.” Entra però nei dettagli “Lei mi ha cercato per chiedermi perché avessi fatto quella cosa e ci siamo visti per chiarire. Io le ho poi risposto come fatto al direttore di Novella2000.” Barbara D’Urso però ammette di aver saputo che la Morali è finita all’ospedale proprio nel corso della loro telefonata. Daniele spiega “Il malore? È vero, è stata male. Me l’ha detto al telefono. Io ho chiamato un’amica che abita vicino a lei per vedere come stesse…. poi è finita in ospedale. Questo è stato però il motivo per cui siamo riusciti a riparlare. – infine racconta – Lei mi ha detto di aver deciso di prendersi un periodo lontano da tutti per ritrovare se stessa. Non so precisamente dove sia e con chi ma so che è all’estero”. Ma è Roberto Alessi a svelare “È con Scintilla!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Daniele Di Lorenzo torna a parlare di Elena Morali

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 torna ad occuparsi dei presunti tradimenti di Elena Morali ai danni di Gianluca Fubelli, meglio noto come Scintilla. La conduttrice annuncia, nel promo della puntata di oggi 13 dicembre, che ci sono importanti aggiornamenti a riguardo e saranno raccontati in studio da Daniele Di Lorenzo, l’uomo con il quale Elena avrebbe avuto una relazione di circa un anno. Solo di recente, alle pagine di Novella2000, Di Lorenzo ha raccontato “Dal 2018 eravamo fidanzati, facevamo tutto insieme… Lei stava spesso da me, mi ha rivoluzionato casa arredandola come le piaceva. Ho dormito nella casa che lei condivide con Gianluca quando lui era fuori per lavoro. – e ha infine aggiunto – In estate le ho regalato l’anello chiedendola in sposa. Sa cosa mi ha risposto? ‘Sì, voglio diventare tua moglie’”.

Daniele Di Lorenzo ospite a Pomeriggio 5: novità su Elena Morali

Di fronte a queste dichiarazioni anche Elena Morali ha voluto dire la sua alle pagine del giornale diretto da Roberto Alessi. “Mi sembrano follie quelle che racconta”, ha esordito Elena, “soprattutto la proposta di matrimonio”. In merito al fatto che Daniele Di Lorenzo abbia detto di provare ancora delle cose per lei, la showgirl dichiara “Io non credo che lui sia innamorato, credo che a un certo punto esca la cattiveria delle persone“. Oggi Daniele Di Lorenzo, a Pomeriggio 5, sarebbe pronto a sconfessare ancora una volta la versione di Elena, dando ulteriori prove della loro relazione. “Dettagli inquietanti” quelli infatti annunciati da Barbara D’urso in diretto. Di cosa si tratterà?



