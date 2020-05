Daniele Di Lorenzo, ricatto ad Elena Morali? / Lei: “potrebbe stare con Nina Moric”

Pubblicità

Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali, avrebbe ricattato l’attuale fidanzata di Luigi Favoloso quando frequentava Gianluca Fubelli, meglio noto come Scintilla. Ad affermarlo è la showgirl durante Live Non è la D’Urso, nel momento in cui si torna sul tradimento rifilato all’ex isolano Scintilla e quindi sulle presunte minacce che Daniele Di Lorenzo le avrebbe rivolto quando il loro rapporto era ormai ai minimi termini. “Mi ha detto che avrebbe detto tutto a Scintilla e infatti poi lo ha fatto“, sbotta Elena Morali nel suo intervento da Barbara D’Urso. A Live ne ha per tutti, sia per l’ex fidanzato Daniele Di Lorenzo che per l’ex di Luigi Favoloso, Nina Moric: “Due persone così sono fatte per stare insieme!”, dice nervosamente. Poi l’ennesima stoccata a Daniele Di Lorenzo, ritenuto inconcludente anche come produttore: “Sì, perché finché è stato con me non ha prodotto un bel niente!”.



