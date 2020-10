Daniele Di Lorenzo su Real Time/ Arriva un nuovo programma sulla chirurgia estetica

Daniele Di Lorenzo, noto produttore cinematografico, è pronto ad entrare in Real Time. Come riferito dai colleghi di Affaritaliani.it, realizzerà infatti un programma per il canale numero 31 della galassia di Discovery Channel, che andrà in onda fra esattamente un anno, durante l’autunno 2021. Non si conoscono ancora i dettagli ma Affaritaliani.it è in grado di anticipare quale sarà l’argomento trattato all’interno del programma, un format dedicato ai cambiamenti estetici. “Circolano pochissime indiscrezioni negli ambienti milanesi o romani – scrive Affari Italiani – ma la spifferata è giunta alle nostre orecchie”. Il format, ricorda ancora il portale web, verrà messo a punto da Daniele Di Lorenzo in questi giorni, e per il momento non è ancora stata decisa la conduzione dello stesso. Non è da escludere però che si tratti di una donna, anche se per ora tutto tace, e solo nei prossimi mesi scopriremo sicuramente qualcosa di più.

DANIELE DI LORENZO SU REAL TIME: NEGLI SCORSI MESI LA STORIA D’AMORE CON ELENA MORALI

Daniele Di Lorenzo avrebbe già sottoscritto l’accordo con Real Time nelle scorse settimane, in gran segreto a Milano, dove tra l’altro il produttore cinematografico è di casa, mentre per quanto riguarda le registrazioni, dovrebbero iniziare nei prossimi due mesi, indicativamente attorno alla fine di questo funesto anno 2020. “Si sa soltanto che si tratta di un format totalmente novo di cui la Rete è già orgogliosa”, aggiunge Affaritaliani, sottolineando che per Daniele Di Lorenzo, già Presidente della LDM Comunicazione Italia, Presidente della LDM Entertainment Usa e Presidente della FIES, si tratterà senza dubbio di un bel colpo. Il ragazzo è noto ai più per alcune sue ospitate recenti nel salotto di Barbara D’Urso, e negli scorsi mesi era finito al centro dei gossip per via della sua travagliata storia con Elena Morali, attuale fidanzata di Mario Luigi Favoloso ed ex del comico Scintilla. Tra le sue produzioni più note si ricorda i“Franca: Chaos and Creation“, incentrato sulla storica direttrice della rivista Vogue Italia, Franca Sozzani.



